Joutsa saa palvelut säilyttävän budjetin – sote-keskus näkyy jo investointien puolella

Joutsan vuoden 2019 talousarviossa verotulot hieman nousevat, mutta valtionosuudet laskevat 1,2 prosenttia. Budjetista on tulossa monen muun kunnan tavoin miinusmerkkinen, sillä alijäämää on tulossa -559.000 euroa. Vuosikatteeksi taulukot ennustavat 675.000 euroa. Lukemia voi kuitenkin pitää eräänlaisena torjuntavoittona, sillä vielä alkusyksystä alijäämän kertymä näytti aivan toiselta.

– Matkan varrella näytti todella huonolta, sillä kun saimme hallintokuntien esitykset, niin miinus oli kaksi miljoonaa. Joten tämä on ihan hyvä näin, vähän huonompaankin olisimme saattaneet tyytyä, taustoitti kunnanjohtaja Harri Nissinen.

Tämän vuoden talousarvion hän kertoo jäävän lähes miljoonalla ylijäämäiseksi, joten kunnan talouden perustaa Nissinen pitää niin tukevana, että se sietää kyllä yhden alijäämäisenkin tuloksen. Verotulojen ennakoidaankin kasvavan uudessa budjetissa 425.000 euroa.

– Tämä budjetti säilyttää kaikki palvelut ennallaan, vanhukset ja lapset hoidetaan, koulua pidetään ja kaikista huolehditaan, tiivistää Nissinen.

Investointiohjelmassa suurin summa, 3,1 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja 1,8 miljoonaa vuonna 2020 on merkitty uuden sote-keskuksen tekemiseen. Tämän vuoden investointien loppusummasta noin 4,5 miljoonasta täytyy kuitenkin ehkä vähentää puoli miljoonaa, sillä maanhankintaan ja kiinteistöomaisuuden hankintaan on tehty varaus tuolla summalla. Se toteutuu vain, jos järkeviä kohteita on näköpiirissä.

Perhekeskusta suunnitellaan palvelukeskus Jouseen, ja kun muut tarvittavat korjaukset esimerkiksi ilmanvaihtoon ja käyttövesiputkistoon huomioidaan, seuraavina kolmena vuonna siihen investoidaan 990.000 euroa.

Pienemmistä investoinneista voisi mainita kuntoportaiden tekemisen 10.000 eurolla, urheilukentän saneerauksen 95.000 e ja pururadan valaistuksen lisäämisen 11.000 e.

Kunnan lainanotto kasvaa investointien vuoksi, mutta toisaalta tänä vuonna on voitu maksaa vanhoja pois kahdella miljoonalla.

Janne Airaksinen