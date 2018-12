Tulostuutti

Joutsan Tarmolle kultaa ja kaksi pronssia

Joutsan Tarmo sai kultaa ja kaksi pronssia Lahti Shiai -judokilpailuista 8.12. Pajulahdessa.

Oskari Heiskanen otteli pojat alle 13 vuotta alle 46 kg -sarjassa kultaa. Konsta Juntunen otteli pojat alle 15 vuotta alle 50 kg -sarjassa pronssia. Ilari Peltonen otteli pojat alle 18 vuotta alle 60 kg -sarjassa pronssia.

Tuomo Rantanen

Räsäset kärjen vauhdissa

Joutsalaiset hiihtäjäsisarukset Veli-Matti ja Riikka-Liisa Räsänen palasivat viime viikonloppuna pienen kisatauon jälkeen laduille. Veli-Matti kisaili lauantaina 8.12. Jyväskylän ensilumenhiihdoissa Laajavuoren kahden kilometrin ensilumenladulla. Matka oli 12 km ja tyyli perinteinen. Lopputuloksena Räsäselle oli toinen sija.

– Kisassa oli haastavat olosuhteet ja suhteellisen helppo latu, joten tasatyönnöllä vedettiin koko matka. Hyvä nousujohteinen veto, jossa hiihto parani vain loppua kohden. Voi olla tyytyväinen suoritukseen ja sijoitukseen. Kyseessä oli kuitenkin suhteellisen kovatasoinen kansallinen kilpailu, kommentoi Veli-Matti Räsänen.



Riikka-Liisa Räsänen puolestaan kilpaili 8.12. Rovaniemen ensilumenhiihdoissa. Matkana oli 5 km ja tyyli vapaa. Lopputuloksena oli neljäs sija.

– Kisahiihtoon on alkanut tulla kaivattua terävyyttä ja pystyin ylläpitämään koko ajan hyvää rytmiä. Tästä jatketaan samaa rataa eteenpäin, kertoi Riikka-Liisa kisatunnelmista.

Markku Parkkonen

Suvi Minkkinen Ibu-cupissa

Joutsan Pommin Suvi Minkkinen kilpaili Ibu-cupin kisoissa Ruotsin Idressä marras-joulukuun vaihteessa.

Minkkisen kansainvälinen kilpailukausi avattiin pikakilpailulla 29.11. Idressä oli haastavat ja kovat tuulet ja ammunnasta Minkkinen otti sakot 0+3. Lopputuloksissa hän oli sijalla 42.

– Harmitti kun olin makuun jälkeen hyvässä vauhdissa kymmenen parhaan tuntumassa, mutta sitten pystyasento ei asettunut yhtään ja siitä tuli ihan luvattoman paljon sakkoja, kommentoi Minkkinen.

Toisessa pikakilpailussa 1.12. Minkkinen hallitsi ammunnan paremmin (sakot 1+1), vaikka tuulet olivat edelleen haastavat. Lopputuloksena oli sija 33.

– Hiihtokin oli jo hieman paremman tuntuista, mutta edelleen kuitenkin terävyys puuttui kuten ensimmäisestäkin kisasta.

Lopuksi 2.12. oli vuorossa takaa-ajo ja siinä Minkkinen nousi hienosti sijalle 24.

– Hiihto oli jo paljon terävämpää ja olinkin takaa-ajossa paljon lähempänä kärkeä kuin kahdessa aiemmassa kisassa. Suorituksena kuitenkin viisi sakkoa on liikaa. Ilmeisesti olosuhteet aiheuttivat haasteita muillekin, kun tuolla sakkomäärällä pystyin nostamaan sijoitusta noinkin reilusti. Sijoitus lämmitti kivasti mieltä. Se on kuitenkin urani kolmanneksi paras sijoitus Ibu-cupissa ja tuli sellaisella suorituksella, josta jäi paljon parannettavaakin, joten uskon pystyväni tällä kaudella paljon parempaan.

Seuraavaksi Minkkinen matkaa ibu-cupiin Italian Ridnauhun jossa on ensimmäisenä ohjelmassa sekaviesti 13.12.

Markku Parkkonen