Poliisi: Älä jätä avaimia autoon

Joutsan poliisin ryhmänjohtaja, ylikonstaapeli Eero Mällönen muistuttaa, että avaimia ei pitäisi jättää missään tapauksessa autoon esimerkiksi kaupassa käynnin tai muun asioinnin ajaksi. Myös tarpeeton tyhjäkäynti on kiellettyä.

Joutsassa on paljastunut lähiviikkoina joitakin yksittäisiä tapauksia, joissa auto on yritetty viedä tai viety mystisesti keskellä päivää, mutta palautettu sittemmin. Nämä tapaukset sisänsä on saatu selvitettyä, eikä isompaa vahinkoa ole sattunut.



Yhteinen nimittäjä onnistuneille tapauksille kuitenkin on ollut, että kaikissa anastetuissa autoissa on ollut avaimet paikallaan.

Jukka Huikko

