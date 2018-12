Joutsan poliisin tietoon on saatettu mökkimurto Harjunlahdentien suunnalta Leivonmäeltä sekä yrityksen asteelle jäänyt murto Riihijärventieltä. Viimeksi mainittu paikka sijaitsee likellä Nelostietä ja pitäjän pohjoisrajaa.

Harjunlahdentien tapauksessa tekoaika on 1.-10. joulukuuta. Siitä, mitä murtopaikalta on viety mukana, ei poliisilla vielä ole tietoa. Riihijärventien tapauksessa tekoaika on huomattavasti pidempi, 11. marraskuuta – 5. joulukuuta.

Jukka Huikko