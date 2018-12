Hirvenhaukkukokeet mittaavat koiran ominaisuudet – Pappistalolla pidettiin 21 koirakon Harmihaukut

Joutsan Pappisen kylätalolla oli viikko sitten tiistaina vilkasta jo aamuyöllä, kun se toimi Harmihaukkujen kisakeskuksena. Kyse oli hirvenhaukkukokeesta, johon osallistui 21 harmaata norjanhirvikoiraa ohjaajineen. Kilpailu oli valtakunnallisena isoin tuon rodun haukkukoe Suomessa tänä vuonna. Niinpä kaukaisimmat koirakot olivat Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Pohjanmaalta.

Arto Niinikoski oli koetoimitsijana päävastuussa hirvenhaukkukokeen organisoimisesta, jonka virallisena järjestäjätahona toimi Jämsän seudun Pystykorvat ry.

– Hirvenhaukkukokeissa testataan koirien hirvenmetsästystaitoja. Se on aina samalla myös jalostustapahtuma, jossa selviää koiran vahvuudet ja kehityskohteet. Niiden pohjalta jalostustyötä on helpompi tehdä. Faktan pohjalle pystytään periyttämään tuleville pentueille mahdollisimman hyvä yhdistelmä halutuista ominaisuuksista, taustoitti Niinikoski.

Noin iso hirvenhaukkukoe vaatii suuren määrän toimitsijoita. Jokaisen koiranohjaajan mukaan lähtee kaksi pätevyyden omaavaa tuomaria sekä maasto-opas. Maasto-opas voi toimia myös tuomarina, mutta oppaan merkitys on joka tapauksessa suuri. Heidän tulee paikallistuntemuksellaan pystyä viemään koira paikoille, jossa sillä on aistejaan hyödyntäen mahdollisuus löytää hirvi. Koiran ohjaaminen suoraan hirven jäljille ei ole kokeessa sallittua.

– Lisäksi on saatava maanomistajilta tai metsästysseuroilta lupa käyttää sopivia maastoja hirvenhaukkuun. Harmihaukkuihin tarvittiin siis 21 aluetta, ja suurin osa oli tältä seutukunnalta, mutta kaukaisimmat niistä sijaitsivat noin tunnin ajomatkan päässä Koitin, Jämsän Saakosken ja Toivakan suunnilla, kertoi Niinikoski.

Kisan ylituomari toimi Jaakko Rönkkä Jyväskylästä. Koe on samalla kuin huippu-urheilua, sillä säännöt ovat tarkat ja pisteytysjärjestelmä monimutkaisuudessaan perusteellinen. Arvosteluperusteita on kokeessa kaikkiaan kymmenen. Painotukset niiden välillä vaihtelee 5–15 pisteen välillä niin, että yhteispisteet on maksimissaan 100.

– Koira päästetään koealueella irti kello 8.00 ja viimeisen koiran arvostelu päättyy 18.00 mennessä. Kun se löytää hirven, sillä on viisi tuntia aikaa tehdä tulos, muistutti Rönkkä kilpailijoita ja toimitsijoita ennen maastoonlähtöä.

Harmihaukkujen voitto meni tällä kertaa Jämsään.

– Koe saatiin viedä läpi hyvässä säässä, joskin ohut karkea lumipeite haittasi vähän tuomariryhmien äänetöntä liikkumista maastossa. Seutukunnan voimakas hirvikannanverotus syksyn jahdissa aiheutti järjestäjälle hieman päänvaivaa maastojen valinnan suhteen, eikä tällä kertaa aivan kaikissa koemastoissa koirilla todettu hirvityöskentelyä, kertoi Niinikoski.

Kuitenkin 16/21 koiralla todettiin päivän aikana hirvikontakti, joista saatiin 15 luokkatulokseen oikeuttavaa pistemäärää, mitä Niinikoski pitää kohtuullisena saldona. Kilpailusta kärjen osalta muodostui tasokas. Ensimmäisen ja neljännen ero oli 3,5 pistettä.

Voittajaksi haukkui Misuttaren Brutus 90p, ohjaajana Iina Saarikko Jämsä, toinen Onni 88p Antti Liukkonen Hirvensalmi ja kolmas Hepovaaran Aku 87,5p Matti Onali Joutsa.

– Akulla oli hieno päivä Onkiniemen maastossa, se löysi hirven seitsemässä minuutissa irti päästämisestä. Koira onnistui kaikessa ja vielä parempi sijoitus oli aivan hilkulla. Tottelevaisuuspisteitä se menettää, koska se ei ota riittävästi yhteyttä metsässä. Perhekoirana oikein hyvä yksilö, kuvailee Onali kolmivuotiasta koiraansa.

Mainos: Rautakauppala Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Laajis Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy LVIALA

Yläkuvassa hirvenhaukkukilpailun kaksi keskeistä toimijaa, koetoimitsija Arto Niinikoski ja ylituomari Jaakko Rönkkä.





Marja-Terttu Raiskinmäki oli tullut paikalle Keuruulta (koira Golden Mist Wessel) ja Antti Liukkonen Hirvensalmelta (koira Onni).





Harmihaukut keräsi hyvän osanoton koirakoita, mikä tarkoitti sitä, että tuomareita ja maasto-oppaita tarvittiin myös runsaasti.



Janne Airaksinen



Katso video Harmihaukuista täältä: