Jussi Seppälä ryhtyi pitkän työuran jälkeen yrittäjäksi: Fikuro hyödyntää tekoälyä ohjelmoinnissa

Joutsalainen Jussi Seppälä (kuvassa) teki viime vuonna ratkaisun, jollaisia toivoisi näkevän enemmänkin: hän hylkäsi turvallisen palkkatyön ison ohjelmistotalon leivissä ja perusti entisen työkaverinsa kanssa tietokoneohjelmistojen kehittämiseen keskittyvän yrityksen.

Seppälä ja hänen yhtiökumppaninsa, jyväskyläläinen Vesa Vesterinen olivat molemmat työskennelleet pitkään norjalaisen ohjelmistoyritys Visman palveluksessa. Vesterinen oli Vismalla muun muassa Suomen tuotekehityspäällikkönä. Seppälä puolestaan työskenteli muun muassa ohjelmistoarkkitehtina tietokoneohjelmistojen suunnittelussa ja ohjelmoinnin johtamistöissä.

Seppälä ehti olla Visman palveluksessa 17 vuotta ja suuri osa tästä ajasta kului kansainvälisissä projekteissa, jotka myös edellyttivät paljon matkustamista.

– Minulla oli pitkään ollut mielessä, että ryhtyisin yrittäjäksi. Vesa oli lähtenyt Vismalta jo aiemmin ja houkutteli minua yhtiökumppaniksi. Viime kesänä sitten totesin, että ”jos en nyt tee tätä ratkaisua, niin en tee koskaan”. Vismalla oli paljon matkapäiviä ja nyt yrittäjänä voin työskennellä pääosin Joutsassa, kertoo Seppälä ratkaisunsa taustoista.

Ohjelmistoyritys Visma on laajentunut yritysostojen kautta Suomessakin. Nykyisin yhtiön palveluksessa on noin 8.000 työntekijää. Sen tuotteisiin Suomessa kuuluvat muun muassa Passeli-yritysohjelmisto sekä kaikkien koululaisten perheiden tuntema Wilma-järjestelmä.

Jussi Seppälän ja Vesa Vesterisen puoliksi omistama Fikuro Oy kehittää yritysohjelmistoja tällä hetkellä erityisesti teollisuuden alihankintayritysten tarpeisiin. Yrityksen ensimmäinen tuote, Ferppi-yritysohjelmisto on jo markkinoilla. Fikuron ”markkinarako” löytyi osin Seppälän kanssa samoissa toimistotiloissa työskentelevän yrittäjä Pekka Huikon kautta.

– Pekalla on aivan uskomattoman hyvät yhteydet teollisuuteen, kehuu Jussi Seppälä.

Ferppi-järjestelmän lisäksi Fikuro tekee räätälöityjä ohjelmistoja asiakkaiden erityistarpeisiin.

Monesta muusta ohjelmistotalosta Fikuro poikkeaa siinä, että se hyödyntää tekoälyä ohjelmistoissaan. Yksi ratkaiseva tekijä koko yrityksen perustamisessa oli Seppälän mukaan se, että Google avasi kehittämiään ohjelmistojen tekoälykomponentteja vapaaseen käyttöön.

Tavallinen kansalainenkin on nykyään tekemisissä tekoälyn kanssa vaikkapa seuratessaan Facebookia, jonka henkilökohtaisen uutisvirran suodattaa tekoälyohjelmisto. Tekoälyn avulla voidaan yksinkertaistaen sanottuna opettaa ohjelmistoa syötettyjen tietojen avulla. Jo tällä hetkellä esimerkiksi isot kansainväliset verkkokaupat yrittävät laajojen tietovarastojen ja tekoälyn avulla ennustaa, mitkä tuotteet käyvät kaupaksi lähikuukausina.

– Ihminenkin pystyy tekemään rajallisen tietomäärän pohjalta ennusteita, mutta kun tietomäärä kasvaa suureksi, tarvitaan tekoälyn apua. Tekoäly voi löytää isosta tietomassasta yhteyksiä, joita ihminen ei löydä, kuvailee Jussi Seppälä.

Siis esimerkiksi kuka tahansa voi varmasti ennustaa, että hellekesänä myydään paljon jäätelöä. Tekoälyohjelmien ennusteissa erilaisia tietoja saattaa olla satamäärin ja tällaisen tietomäärän käsittely edellyttää tietokoneohjelmaa.

– Esimerkiksi tarjouslaskennassa meidän ohjelmistomme voi todeta tarjouksen tekijälle, että ”arvioin, että tämä tarjous ei tule menemään läpi”. Näin tarjousta voidaan viilata ennen kuin se jätetään asiakkaalle. Tai ohjelmisto voi esimerkiksi ennustaa, kuinka monta tarjouspyyntöä yritykseen tulee seuraavassa kuussa, kertoo Seppälä.

Fikurolla on toimipisteet Joutsassa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä viisi ja puoli työntekijää sekä pari kolme yhteistyökumppania. Aloitusvaiheen jälkeen yrittäjillä on tähtäimessä hyvä tulos jo ensi vuonna. Tavoitteena on myös kasvattaa yritystä.

