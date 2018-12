Vanhustenkotiyhdistys purkaa yhden rivitalonsa

Joutsan Seudun Vanhustenkotiyhdistys purkaa talven aikana yhden rivitaloistaan Niittytiellä. Purettava D-talo sijaitsee Niittytien itäpuolella Marjatantien puoleisessa kulmassa. Talo on ollut alkusyksystä asti tyhjillään ja sen purku tehdään maaliskuun loppuun mennessä.

Purettava rakennus on Vanhustenkotiyhdistyksen taloista viimeksi, eli vuonna 1980, valmistunut, mutta siihen ei ole tehty perusteellista remonttia. Muut yhdistyksen rivitalot on remontoitu täydellisesti vuosina 1998–1999. Purettavaan D-taloon on tehty ainoastaan pienempiä remontteja. Talossa on 12 noin 30 neliömetrin yksiötä, joissa on muun muassa nykyisiin esteettömyysmääräyksiin nähden liian kapeat oviaukot.

Mainos: Rautakauppala Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Laajis Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy

– Tällä hetkellä vanhusten asunnoista ei ole niin suurta kysyntää kuin aiemmin. Toisaalta D-taloon olisi pitänyt tehdä niin iso remontti, että purkaminen katsottiin järkevimmäksi vaihtoehdoksi, kertoo Vanhustenkotiyhdistyksen johtokunnan sihteeri ja talojen isännöitsijä Marko Nikkanen.

Vanhustenkotiyhdistyksen muissa Niittytien taloissa on 36 asuntoa, jotka ovat tällä hetkellä kaikki vuokrattuina.

Markku Parkkonen