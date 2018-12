Joutsan pääkirjaston näyttelytiloissa on esillä 7.12.2018–5.1.2019 Joutsan Kotiseutuyhdistyksen ja reserviläisjärjestöjen järjestämä näyttely Joulu kotona ja rintamalla. Näyttelyn kokoajat ovat pystyneet tuomaan paikalle poikkeuksellisen suuren määrän sotavuosiin ja teemaan liittyvää esineistöä.

Mukana on muun muassa aito rintamalla ollut radio, joka on uinut Syvärissä, Lotta-Svärd -kyltti, sota-aikaisia univormuja, joista mainittakoon lumipuku, jonka takin helmassa olevat tahrat ovat verta. Tunnelmaa luovat päiväkirjaotteet, teltta ja jopa sisälle rakennettu juoksuhauta.

Kotiseutuyhdistyksestä päävastuussa on ollut Mervi Ruokola-Parkkonen (yläkuvassa 2. oik.), joka antaa edelleen kunniaa muille kokoajille eli reserviläisille Markku Arpiainen (1. oik.), Pertti Mattila ja Heikki Partanen (1. vas.). Esineistöä on saatu näytille Talomuseon lisäksi lähes kymmeneltä yksityishenkilöltä kuten Sini Pylkkänen, Helinä Paasonen ja Markku Riipinen.

Tavoitteena on hyödyntää kirjaston erinomaista tavoitettavuutta, sillä Talomuseo on suljettu talvisaikaan.

– Tavoitteena oli tehdä mahdollisimman monipuolinen näyttely, jossa jokaiselle olisi jotain kiinnostava ikään ja siviilisäätyyn katsomatta, kuvaili Mattila.

Avajaiset pidettiin tänään, ja musiikista vastasi haitaristi Viljo Inkeroinen.

Janne Airaksinen

