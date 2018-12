Kuntalan remontteihin on käytetty kymmenessä vuodessa 411.000 euroa

Jousitiellä sijaitsevassa vanhassa kunnan omistamassa puutalossa, Kuntalassa, on tehty tänäkin syksynä isoa remonttia. Se luovutettiin äskettäin, ja lopputulos on hieno.

Mutta se on jäänyt hieman avoimeksi, miksi tätä on tehty ja missä näin päätetty. Toimitukselle on aikojen saatossa esitetty kuntalaisten taholta kysymyksiä, että mitä talossa on korjattu, mihin käyttöön tiloja aiotaan osoittaa ja ennen kaikkea, mitä tämä kaikki on maksanut.

Joutsan Seutu välitti pyynnön kunnan talous- ja hallintojohtajalle Antti-Pekka Hokkaselle, että voisiko yllämainitut seikat selvittää lukijoille. Teknisen toimen avustuksella koottu lista kertoo, että kymmenessä vuodessa tähän muun muassa kunnantupana toimineeseen rakennukseen on investoitu 411.269,92 euroa.

Onko summa sitten sopiva tai liian suuri, jää epäselväksi. Kunnan päätöksenteosta ei ole löydetty mitään selkeää dokumenttia, jossa olisi käsitelty taloa kokonaisuutena. Ei ole tiedossa, onko alla olevan kokonaislistauksen tapaista koontia koskaan tehty (ennen kuin JS esitti siitä pyynnön), jossa olisi tarkasteltu yhteissummia ja päätetty niiden perusteella rakennuksen korjaustasosta.

Keskiöön nousee etenkin niin sanottu asuntopääty, jota voisi luonnehtia tilavan kerrostalokolmion kokoiseksi. Kesän 2016 ja vuoden 2017 aikana siihen on merkitty pistetyn rahaa 120.000 euroa. Tälle vuodelle asuntopäätyyn on merkitty teknisen toimen käyttötalouden puolelta reilut 27.000 euroa.

Mainitussa ajassa tähän noin 80 neliön suuruiseen tilaan on siis investoitu selvityksen mukaan 147.000 euroa. Tällä summalla saisi ostettua Joutsassa useamman erikokoisia kerrostalokämppiä tai suuren omakotitalon. Viimeisin investointi, arvoltaan 55.000 euroa, kohdistuu koko rakennukseen. Sillä rahalla saatiin terassi ja invaluiska.

Äkkiseltään tulee mieleen, että kunnassa on laskettu jotain väärin, koska ne tuntuvat niin huimilta. Mutta tällaiset summat sieltä nyt on kuitenkin saatu.

Rakennuksen kirjanpitoarvo kiinteistöstrategiassa on 134.111 euroa. Kiinteistöstrategia on käynyt läpi poliittisen käsittelyn viime vuoden syksyllä, ja se hyväksyttiin 18.12.2017 kunnanvaltuustossa. Rakennus on merkitty siihen 1890-luvulta peräisin olevana kunnantupana, joka on paikallishistoriallisesti merkittävä. Sen käyttötarkoitukseksi kerrotaan …nykyisin kokoontumistilana. Toimintakulut ja toimintakatteet ovat kummatkin 12.574 euroa. Kuntala on merkinnällä A, eli ylläpidettävä rakennus.

Alue kuuluu Joutsan Jousitien keskusraitin valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Mikäli kyseiselle alueelle halutaan rakentaa uutta tai saneerata vanhaa, siten että julkisivu tai ympäristö muuttuu, niin lupaa haettaessa on pyydettävä museovirastolta lausunto rakentamiselle. On hyvä huomata, että kyseiset rahasummat on käytetty suureksi osaksi sisätiloihin. Kun Joutsan Seutu kysyi asiasta ensimmäistä kertaa, kunnasta kerrottiin loppusyksystä, että asuntosiipeä voidaan käyttää edustustilana.

Tässä on kunnan taholta saatu listaus Kuntalaan tehdyistä investoinneista vuosilta 2008–2018

1) Kattoremontti 2005, ulkoseinien maalaus 2006

Keski-Suomen ympäristökeskuksen projekti (YTY), miesten työt maksanut ympäristökeskus

rakennusmateriaalit 27.658,17 euroa, kunnan käyttötalous

2) Remontointi päiväkodiksi sopivaksi syksy 2008–2009 kevät

investoinnit 136.038,17 joista oman työn osuus 48.936,90

kunnan käyttötalous 12.094,78

3) kesällä 2014 asuntopäädyn lattioiden purku, kosteusvaurioiden purkua, yläpohjan korjaaminen, vanhan yläpohjan eristeet, suurtehoimuriauto puhdisti tilan, ilmasulkupaperit, sillat, luukut ja viimeksi puhallusvilla. Pieni asbestipurkutyö. Yläkerran asunnon tyhjennys.

investoinnit 29.043,53

Sisäilmatutkinta otsonointi 2015

käyttötalous 3.185,90

Päiväkoti muutti pois 31.5.2015

menojen vyörytys 164.195,31 päivähoidolle vuosilta 2008–31.5.2015

4) Asuntopäädyn remontointi 2016 kesällä

investointi 60.109,20

käyttötalous 5.835,76

5) Asuntopäädyn remontointi 2017

käyttötalous 55.269,98

6) Asuntopäädyn remontti

Kuntalan piha-alue investointi 55.000

käyttötalous 15.10.2018 saakka 27.387,27

Yhteensä kulut vuosina 2008–2018 ovat 411.269,92 euroa. Päiväkodin toiminnan lopettamisen 1.6.2015 jälkeen kulut ovat olleet 203.602,27.

Huoltomiesten työtunnit merkitään työlistojen mukaan omille kustannuspaikoille, eli sille kohteelle missä työ on tehty. Vuosien 2009 – 2015 käyttökustannukset kirjattiin päivähoidolle sopimuksen mukaan.

Kuntala on rakennettu 1890-luvulla. Vuonna 2008 kirkon puoleiseen päätyyn alettiin tekemään päivähoidon tiloja ja 2014 talosta paljastui sisäilmaongelmia. Niitä remontoitiin kuntoon. Etenkin asuntosiivessä paljastui pahoja vesivaurioita. Jossain vaiheessa siitä tehtiin jo ostotarjous yksityisen taholta.

Viime aikoina entisen päiväkodin tiloissa on toiminut Hyvinvointitupa. Asuntosiipeen suunniteltiin ryhmäperhepäiväkotia viimeksi vielä tänä syksynä, mutta se keskeytettiin toistaiseksi.

Kysyimme asiasta tekniseltä johtajalta

Joutsan kunnan teknisen johtajan virkaa tekee toistaiseksi kunnanjohtaja Harri Nissinen. Kysyimme kommenttia häneltä.

Siihen on nyt kymmenessä vuodessa pantu 411.000 euroa. Onko se ollut liioiteltu panostus?

– Panostus on kieltämättä iso, mutta kun tarkastelin itsekin tehtyjä töitä ja aikajännettä niin kai ne ovat jotenkin siedettäviä. Tila remontoitiin ensin päivähoidon käyttöön ja sitten Hyvinvointituvaksi. Päivähoitovaihe oli lyhyt. Toisen pään remontointi oli varmaan tarpeen, mutta senkin käyttötarve on vaihdellut. Nyt siitä tulee kokoustila (myös eri yhdistyksille sopimuksen mukaan).

2) Tarvitseeko kunta/kuntalaiset tällaista edustustilaa verorahoilla tehdyksi? Vastahan tehtiin Hyvinvointitupa ja onhan yksityisellä puolellakin paljon kokoustilaa.

– Edustustilaisuuksia kunnalla on vähän, joten siihen tarkoitukseen tilaa käytetään todennäköisesti hyvin vähän. Kokouskäyttö on mielestäni perusteltu. Kokoustiloja on vähän ja esimerkiksi Käräjäsalissa on valiteltu huonoa sisäilmaa kokousten aikana, kun tilassa on paljon ihmisiä.

Kunnanjohtaja Nissinen muistuttaa, että osastopäälliköillä (kuten teknisellä johtajalla) on mahdollisuus tehdä hankintoja heille myönnettyjen rajojen puitteissa. Joutsassa on toimittu sääntöjen mukaisesti.

Kolumni: Nokiperältä kipinöi

Hieno lopputulos, mutta olisiko vähemmälläkin selvitty?

Muistaako lukija, kun kunta oli talouskriisissä viime valtuustokaudella? Säästää piti kaikesta, ja kriisikunnaksi julistamisen pelättiin olevan lähellä. Oli yt-neuvotteluja ja henkilökunnan lomautuksia

Viimeiselle kymmenelle vuodelle taitaa ajoittua sekin, kun lukiolaisilta vietiin pois kunnan kustantamat läppärit. Säästö taisi olla neljän tai viiden tonnin luokkaa? Takavuosina päivähoidossa piti säästää purkasta ja piirustuspaperista.

Tätä taustaa vasten on erikoista, että toinen hallintokunta on voinut kymmenen viiden vuoden aikana käyttää yhteen kohteeseen yli 400.000. Onko vanha talo se ensimmäinen paikka, johon veroeuroja pitää sijoittaa näin paljon? Olisiko pelkästään säilyttävä taso riittänyt?

Kuntala näyttääkin olevan tyypillinen esimerkki siitä, kun vanhaa korjataan useissa eri vaiheissa ja useiden ihmisten näkemyksiin perustuen, niin kokonaisuus ei pysy kenenkään hanskassa.

Tehtäköön nyt selväksi, että Kuntalan remontti on oikein onnistunut. Hyvältä näyttää, jopa ylelliseltä asuntosiiven kohdalla. Tapetit ovat hienoja, työnjälki hyvää, kokonaisuus harkittu, ja kyllä siellä kelpaa kokousta pitää.

Osa rahasta on pantu Hyvinvointituvan siipeen, ja alun perin siinä ollut päivähoitotila on nyt järjestöjen käytössä. Ihan järkevää, kun muistaa, että päivähoitotilan tekemiseen meni noin 136.000 kymmenen vuotta sitten, niin syytäkin on löytää käyttöä. Hyvinvointitupa onkin vilkkaassa käytössä ja hyvä niin. Toiseen puolikkaaseen taloa toistuvasti pistetyt rahat ne vasta isolta tuntuvatkin.

Olisin kaivannut tähän kunnallishallinnon linjanvetoa, jossa eteen lyödään selvät kokonaisluvut ja kysytään, mitä tehdään ja millä summalla. Eli tietoista päätöstä tasosta. Nyt näyttää, että rapiat 400.000 on kertynyt kuin vahingossa. Takavuosina on käyty kiivasta väittelyä valtuustotasolla muutaman kymppitonnin latukoneesta, luulisi tämänkin herättäneen mielipiteitä.

Kun kerran päivähoito tarvitsee tiloja, niin tiedämme kaikki uuden omakotitalon hinnan. Ja olisin suonut julkista keskustelua, joissa kuntalaisilta olisi kysytty, että tarvitaanko lisää kokoustilaa verovaroilla? Kuntalaisilla on todellakin veronmaksajina oikeus tietää mihin rahoja käytetään. Itse olisin noilla rahoilla palkannut mieluummin kotihoitoon pari uutta työntekijää vanhuksia varten. Tai hommannut vaikka viilentävää ilmastointia vuodeosaston kesäkuumassa makaaville potilaille.

Mikäli nykyinen Hyvinvointituvan siipi ei olisi riittänyt, niin paikkakunnan yrittäjiltä löytyy varmasti kabinettia kokouksille, kuten tähänkin asti.

Ja muuten, kun esimerkiksi Kuntalan ikkunoita ja maalipintaa tarkastelee ohikulkijana, on pakko todeta, että ei remontti tähän pysähdy.

Janne Airaksinen

Katso video Kuntalan remontoiduista tiloista: