Riksapyörällä ulkoilemaan – Joutsan vanhuspalvelut harkitsee tällaisen laitteen hankintaa

Joutsan vanhuspalveluiden asiakkaat saattavat kohta päästä ulkoilemaan hieman tavanomaista reippaampaa vauhtia. Koekäytössä on nimittäin riksapyörä. Riksapyörä on tutumpi kulkulaite Kaukoidästä, mutta nyt sen käyttökelpoisuus on huomattu täälläkin.

Sähköavusteinen, kaksinistuttava riksapyörä on nimittäin mahdottoman kätevä keino viedä ikäihmisiä säännöllisille ulkoilureissuilleen. Mikäli koekäyttö vakuuttaa testaajat, vastaava laite hommataan myös Joutsaan. Nyt koeajossa oleva riksa on Hartolasta. Niitä on myös yhdenistuttavia, ja hinnat vaihtelevat noin 3.000–5.000 euroon. Tarvittaessa riksat voi varustaa kuomuilla.

Keskiviikkona riksan kyydissä ajelivat Seniorikeskuksen tuntumassa Riitta Savitie ja Anja Jukola. He istuivat mukavan näköisesti vieretysten topattuna kylmää viimaa vastaan. Polkemisesta vastasi vanhuspalveluiden fysioterapeutti Emma Liukko. Niin kyydissä olevien koeajajien kuin kyydittäjänkin kokemukset olivat mitä myönteisimpiä.

– Mukava tällaisessa on istua, pääsee joutuisasti ulkoilemaan kylänraitille. Tämä on hyvä, kertoo Jukola Savitien vahvistaessa vierustoverinsa sanat.

Myös polkijalla on sanottavanaan pelkkää plussaa laitteesta.

– Sähköavusteiselle pyörällä on helpompi mennä esimerkiksi ylämäkiä, sanoo Liukko.

Ulkoilumatkoja voitaisiin luonnollisesti pidentää riksapyörän myötä, koska sillä käy pyöräteitä myöten helposti kauempana kuin mitä ihmiset jaksavat pyörätuolia tai rollaattoria käyttäen. Esimerkiksi Lappeenrannassa vapaaehtoiset järjestötoimijat polkevat riksoilla ikäihmisiä puolen tunnin kaupunkikäynneille.

Perjantaina pyörää esitellään omaishoitajien tilaisuudessa Työväentalolla.

Yläkuvassa riksan kyydissä vasemmalla Anja Jukola ja Riitta Savitie ja satulassa istuu fysioterapeutti Emma Liukko.

Janne Airaksinen

Mikä on riksapyörä?

– Pyörä, jolla kuljetetaan erityisesti vanhuksia.

– Keksitty todennäköisesti Japanissa 1880-luvulla.

– Kehittyneet vedettävistä malleista sähköisiin riksapyöriin.

– Pyörällä voi kuljettaa 1–2 ihmistä kuljettajan lisäksi.

– Penkki on tehty turvalliseksi paksuilla pehmusteilla sekä auton turvavöillä.

– Riksan sähkömoottori on tehokas, sillä pyörällä pystyy kevyesti ajamaan kahden suurikokoisen matkustajan kanssa.

– Suosittuja myös turistikohteissa.

Katso video riksapyörästä: