Luhankalainen Aki Virtaniemi mukana Kauhajoen clt-tehtaassa

Ristiinliimattu puulevy eli clt-levy alkaa pikkuhiljaa vakiintua Suomessakin rakennusten materiaaliksi. Aiemmin Suomessa on ollut kaksi clt-tehdasta, toinen Kuhmossa ja toinen Alajärvellä. Tänä vuonna avattiin Kauhajoelle Suomen kolmas clt-tehdas. Kauhajokelaisen CLT Plant Oy:n tekee Joutsan seutukunnan kannalta mielenkiintoiseksi se, että yksi yhtiön pääomistajista ja sen hallituksen puheenjohtaja on luhankalainen Aki Virtaniemi (kuvassa).

Virtaniemi on asunut Luhangassa vuodesta 2014 ja hänen vaimonsa on kotoisin Joutsasta. Virtaniemellä itselläänkin on sukusiteitä lähiseudulle, sillä hänen oma äitinsä on kotoisin Sysmän Särkilahdesta. Aiemman 24 vuoden työuransa Aki Virtaniemi on tehnyt Etelä-Pohjanmaalla yrittäjänä.

– Luhankaan on ollut mukava tulla asumaan, hyvin olemme kotiutuneet. Yhdistystoiminta on ollut hyvä tapa tutustua paikallisiin, kertoo Virtaniemi.

CLT Plantin omistajaksi Virtaniemi päätyi Pohjanmaalla vaikuttavien yrittäjätuttujensa kautta. Alun perin clt-tehtaan idea keksittiin Kauhajoella paikallisten yrittäjien piirissä. Yhtiöön lähti lopulta mukaan Kauhajoen kaupunki sekä 38 yksityishenkilöä ja yritystä. Virtaniemi valittiin yrityksen hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiö hankki viime vuonna teollisuushallin Kauhajoelta ja varsinainen toiminta käynnistyi tänä syksynä.

– Minulla ja muillakin osakkailla on tässä ollut motivaationa luoda kotimaista tuotantoa ja työllistää ihmisiä. Tuotteella on myös hyvät vientinäkymät, kertoo Aki Virtaniemi.

Tällä hetkellä CLT Plant työllistää suoraan 17 työntekijää sekä lukuisan joukon alihankkijoita.

Käyttö on kasvussa Suomessakin

Clt (cross laminated timber) on ristiinliimattua puulevyä, jota voidaan tyypillisesti käyttää talonrakennuksessa. Käyttötarkoituksesta riippuen ristiinliimatussa puulevyssä voi olla 3–9 kerrosta. Levyn paksuus voi olla jopa 40 senttimetriä, jolloin sitä voidaan käyttää sellaisenaan seinärakenteena hirren tapaan.

Clt-levyä on käytetty aiemmin pääasiassa Keski-Euroopassa, mutta uusien tehtaiden myötä sen käyttö on Suomessakin kasvussa. Clt:n etuja ovat muun muassa kotimaisuus, ympäristöystävällisyys, rakenteen terveellisyys sekä turvallisuus. Clt on paloa hidastava materiaali, se hiiltyy ei pala, eikä romahda kuten esimerkiksi metallirakenteet tekevät tietyn lämpötilan saavutettuaan.

Suomessa on esimerkiksi Jyväskylän Kuokkalan Puukuokka-kerrostalot rakennettu clt-levyä käyttäen.

– Levyn puupinta on antibakteerista eli tutkimuksen mukaan bakteerit kuolevat levyn pinnalla. Olisiko tässä ideaa esimerkiksi Joutsan tulevan sote-keskuksen rakentamiseen, pohtii Aki Virtaniemi.

Virtaniemen mielestä Joutsassa kannattaisi miettiä myös mahdollisuutta perustaa Oravakiven yritysalueelle clt-levyä käyttävä talotehdas.

Markku Parkkonen

Yllä oleva juttu on tehty Joutsan Seudun toimituksen aloitteesta ennen kuin Aki Virtaniemen eduskuntavaaliehdokkuus tuli tietoon.

Aki Virtaniemi Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaaksi

Luhankalainen sijoittaja, metsänomistaja ja hallitusammattilainen Aki Virtaniemi (48) on asetettu kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaaksi. Virtaniemi on Luhangan kunnanhallituksen sekä Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsen.

Markku Parkkonen