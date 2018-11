Kesäteatteristakin tuttu Utulan Heikki on myös yrittäjä – liiketoimintaa aurinkosuojalaitteilla

Eräät alun perin loma-asukkaiksi Joutsaan tulleet henkilöt ovat aikaa myöten nousseet näkyviksi persooniksi seutukunnalla. Heikki Utula kuuluu tähän joukkoon. Hän on pitkäaikainen Jouteen vapaa-ajan asukas ja tunnettu hahmo kesäteatterin lavalta. Ehkä vähemmän tunnettua on, että Utula on myös merkittävää liikevaihtoa pyörittävä yrittäjä.

Utulan yritys DTM Oy Nykykaihdin myy aurinkosuojalaitteita, joihin lukeutuvat sälekaihtimet, markiisit, pystylamellit ja rullaverhot. Lisäksi listalta löytyvät peililiukuovijärjestelmä, jonka koko alkuperäinen konsepti on muuten Utulan aikoinaan ideoima. Verhokiskoa yritys toimittaa yhteensä tuhansia metrejä vuosittain eri kohteisiin.

Päätoimialue Helsingissä kotipaikkaansa pitävältä firmalta löytyy Suur-Helsingin alueelta, mutta toimituksia on myös esimerkiksi Jyväskylään ja viime aikoina Rovaniemelle asti.

Yrityksellä on isoja asiakkaita maan johtavista suurista rakennusliikkeistä. Asiakassuhteet ovat usein hyvin pitkäaikaisia, mikä kuvastaa luotettavuutta.

– Asiakaskuntamme koostuu rakennusliikkeistä, yrityksistä, julkishallinnon toimijoista ja taloyhtiöistä Etelä- ja Keski-Suomessa. Päätuote on selkeästi sälekaihdin, jota asennetaan meidän kauttamme tilattuna noin 20.000 kappaletta vuodessa, kertoo Utula.

Tämän vuoden alussa Utulan yritys kasvatti merkittävästi voimiaan, kun DTM Oy osti Nykykaihdin Oy:n liiketoiminnan. Uuden kombinaation nimeksi vaihdettiin DTM Oy Nykykaihdin.

Yrityksen toimitilat ja myymälä sijaitsevat jo Nykykaihtimen käyttämissä tiloissa Helsingin Kalliossa Aleksis Kiven kadulla. DTM Oy Nykykaihdin työllistää tällä hetkellä 11 henkilöä ja tämän vuoden liikevaihto tulee asettumaan arviolta 900.000 euron tienoille. Yrittäjän itsensä lisäksi kolme henkilöä on suoraan yrityksen palkkalistoilla ja seitsemän asentajaa tekee töitä toiminimillä.

– Yritysoston myötä voimme tarjota entistä monipuolisemman tuotevalikoiman sekä isommat resurssit sisustussuunnitteluun ja asennuspalveluun.

– Kilpailu tällä alalla on kovaa, ja ilmenee esimerkiksi alumiinisten sälekaihtimien laadussa. Me myymme paksumpaa sälettä, mikä luonnollisesti heijastuu suoraan kestävyyteen. Olemme lisäksi lähes ainoita toimijoita, jotka käyttävät galvanoitua koteloa kaihtimessa. Sen käyttö ehkäisee ruosteen syntymistä kosteuden vaikutuksesta, esimerkkinä voisin mainita pesuhuoneiden ovet, kertoo Utula.

Hän ottaa mielellään käyttöönsä uusinta tekniikkaa. Uusin osoitus tästä on niin sanottu älykalvo, jonka avulla kirkas lasi voidaan muuttaa vaikkapa kaukosäätimellä läpinäkymättömäksi ja pintaan heijastaa kuva. Se vaatii vielä vähän tutkimista, koska kokemusta on vasta yhdestä kohteesta, mutta kyse on selkeästi tulevaisuuden artikkelista.

– Suurin osa tuotteistamme toimitetaan mittatilaustyönä ja Aleksis Kiven kadun uudistettu showroom tarjoaa hyvät puitteet esittelyyn ja sisustuksen suunnitteluun. Meillä ei ole omaa tuotantoa, vaan myymme ja asennamme. Itse tuotteet ostan alihankkijoilta muun muassa Lahdesta, Ulvilasta ja Viron suunnalta.

Yrittäjyyttä Utulalla on takana 41 vuotta, ja kaikki alkoi tietosanakirjojen myynnillä 18-vuotiaana. Vekkikangaskaihtimet tulivat heti sen jälkeen kuvioihin ja toiminimifirman hän perusti vuonna 1977. Kaiken muun rinnalla, kuten talopakettien myynnin ja pitsa-taksin perustamisen ohella, kaihtimet olivat koko ajan mukana. Homman paisuminen johti DTM Oy:n perustamiseen vuonna 1994, mikä on siitä lähtien Utulan päätoimiala.

Itse asiassa tämän firman kautta on toimitettu lukuisia tuotteita myös Joutsan seutukunnalle, muun muassa koulukeskuksen C-taloon kaikki kaihtimet ja esimerkiksi markiiseja.

– Yksittäisiä kauppoja on tullut varmaan satoja tällekin seudulle vuosien kuluessa, laskee Utula.

Yläkuvassa hänet on kuvattu tuoreimman paikallisen toimituksensa kanssa. Kyse oli markiisikankaiden vaihdosta entiseen Nordean konttorin (nykyisin muun muassa Dataseed Oy:n toimitilat) julkisivun ikkunoihin.

Janne Airaksinen