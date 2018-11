Yhdistyksien pieninvestoinneille tukirahaa tarjolla

Joutsan seutukunnan yhdistykset voivat jättää nyt anomuksen pieninvestointien rahoittamiseksi. Tukiprosentti on peräti 60. Tukea on mahdollista saada arvoltaan 1.000–10.000 euron investointeihin.

Mainos: Rautakauppala Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Laajis Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy

Aikaa hakemuksen rustaamiseen on reilusti, sillä ne tulee jättää 30. huhtikuuta 2019 mennessä Maaseutukehitys ry:lle. Kyse on niin sanotusta teemahankkeesta, jonka hakijana on Maaseutukehitys ry ja joka siis kokoaa yhdistyksien tarpeet alahankkeiksi. Keski-Suomen ely-keskus käsittelee koko pumaskan kesällä 2019. Jos ja kun hanke hyväksytään, on toimenpiteillä toteutusaikaa aina syyskuulle 2020 saakka.

Hankkeen tarkoituksena on edistää paikallistoimijoiden toimintaedellytyksiä ja kehittää alueen harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa. Käytännössä tuettavat alahankkeet voivat olla esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien parantamiseen liittyviä kone-, kalusto- tai laitehankintoja. Myös pienimuotoiset korjaus- ja rakennusinvestoinnit tulevat kyseeseen.

Koneiden ja laitteiden käyttöiän tulee olla yli viisi vuotta. Investointien tulee myös tulla yleiseen käyttöön, eli niitä ei voi tehdä suljetun tai rajatun käyttäjäryhmän hyväksi.

Rajattomasti rahaa ei ole tarjolla, mutta reilusti kuitenkin. Maaseutukehitys ry:n toiminnanjohtaja Tiina Seppälä kertoo, että alahankkeiden yhteissumma on 135.000 euroa.

Maaseutukehitys järjestää asiasta infotilaisuuden Joutsassa valtuustosalissa keskiviikkoiltana 28. marraskuuta.

Teksti: Jukka Huikko

Kuva: Maaseutukehitys ry:n arkisto, Tammijärven Tammen latukone

Päivitys: Lisätty tieto hankkeiden yhteissummasta 26.11.2018.