JoSePa haki kaukaa Kemistä kolme pinnaa

JoSePa haki kaukaa tärkeät kolme pinnaa sunnuntai-iltapäivällä Kemistä. Jo lauantaina alkaneen pelireissun päätteeksi paikallinen FC Kemi joutui nöyrtymään maalein 0–3 (0–1).

JoSePa oli Oulussa hyvin nukutun yön jälkeen hyvällä asenteella liikkeellä heti ottelun alusta lähtien. Kotijoukkueella on ollut tällä kaudella maalinteko-ongelmia, niinpä heille ei annettu ensimmäisellä jaksolla paikkoja ollenkaan. Isännät eivät saaneet pallollisena yhtään liikaa omaa tilaa, ja JoSePa pystyi luomaan maalipaikkoja jatkuvasti.

Erityisesti kaksikko Olli Malin–Jari Kotimäki oli huikealla pelipäällä luoden puolenkymmentä loistopaikkaa ensimmäisellä jaksolla. Tähtäimet eivät kuitenkaan olleet ihan kohdillaan. Kovan painostuksen päätteeksi JoSePa johti ensimmäisen jakson jälkeen kuitenkin ainoastaan 0–1, kun Jose Ikonen veti kaukaa ylänurkkaan 14 minuutin kohdalla. FC Kemillä ei ensimmäisellä jaksolla juuri saumoja maalintekoon ollut.

Toisella jaksolla pallonhallinta kääntyi isännille, ja maalipaikat menivät suunnilleen tasan. Kotiyleisön raivokkaasta kannustuksesta huolimatta FC Kemi ei 2 vs 0-hyökkäyksestäkään saanut maalia aikaiseksi. Lopulta 36 minuutin pelin jälkeen Markus Rautiainen sammutti isänniltä valot vetämällä rajapotkun jälkeen lujaa takanurkkaan lukemiksi 0–2. Sama mies kaunisteli 0–3 lukemat tyhjiin minuutin päästä. Kemiläiset yrittivät vielä reikäpaidalla mutta tehottomasti.

JoSePa pelasi erinomaisen vieraspelin. JoSePa oli ensimmäisellä jaksolla koko ajan niskan päällä aktiivisella prässillä. Riistoista tuli jatkuvasti maalipaikkoja, ja kotijoukkueen maalivahti alkoi syystäkin käymään kuumana omille pelaajilleen. Jari Kotimäki olisi ansainnut palkinnon työmäärästään, mutta tällä kertaa ei osumia puolesta tusinasta avopaikasta tullut. Markus Rautiainen ratkaisi pelin ammattimiehen viileydellä, 0–2 maalissa maalivahti ei ehtinyt tehdä elettäkään, kun pallo oli takanurkassa.

Futsal-Liigassa on nyt kolmen viikon tauko maajoukkuepelien takia. JoSePalta niissä leikeissä Markus Rautiainen saattaa olla mukana. Ensimmäiseltä kierrokselta JoSePalta on pelaamatta kaksi kotiottelua Kampuksen Dynamoa (12.12.) ja Oulun Tervareita (15.12) vastaan. Tässä vaiheessa JoSePa on sarjassa sijalla seitsemän, ja playoff-paikka kahdeksan joukossa alkaa näyttää ihan realistiselta. Yhteenvetona tähänastisesta voisi sanoa, että niin pitkään kuin JoSePa jaksaa luottaa omaan pelisysteemiinsä, tulos on ollut hyvä.

Petri Hentinen