Näköislehtiarkisto laajeni kolmella vuodella

Paikallislehti Joutsan Seudun näköislehtiarkistoa on laajennettu kolmella lisävuodella. Tähän saakka näköislehtiarkistossa on ollut lehtiä tästä päivästä aina kevääseen 2010 saakka. Nyt arkistosta löytyvät kaikki Joutsan Seudut näköislehtenä toukokuusta 2007 alkaen.

Näköislehtiarkisto on osa viime keväänä lanseerattua JS Digin palvelukokonaisuutta. Arkistosta lehdet löytyvät kuukausittain kansioituna ja niitä on helppo lukea niin mobiililaitteilla kuin perinteisillä tietokoneilla. Myös hakutoimintoa on helppo käyttää.

Uusin Joutsan Seutu julkaistaan näköislehtenä aina varhain keskiviikkoaamuna.

JS Digi, ja sen mukana siis myös mahdollisuus lukea näköislehtiä ja selata arkistoa, sisältyy kaikkien paperilehden tilaajien (yksityistaloudet) tilaukseen ilman lisähintaa. JS Digi pitää sisällään näköislehden lisäksi muun muassa päivittäisen uutisvirran. Käyttöönotto edellyttää vain käyttäjätunnuksen luomista ja aktivointia. Nykyisin on mahdollista tilata myös pelkkä JS Digi ilman paperilehteä.

Näköislehtipalvelu itsessään on ollut tarjolla jo vuodesta 2010 alkaen. Yksittäisen näköislehden voi myös käydä ostamassa Lehtiluukun palvelun kautta. Aiemmin tarjolla oli myös mahdollisuus ostaa useampia numeroita kerralla, mutta tämä vaihtoehto on JS Digin käyttöönoton jälkeen poistettu.

Lehden tavoitteena on, että jo lähivuosina näköislehtiarkistoon saataisiin kaikki lehdet Joutsan Seudun perustamisesta, eli vuodesta 1971 alkaen. Käytännössä kyse on mittavasta skannausurakasta. Toteutuksen vaihtoehtoja, aikataulua ja resursseja selvitetään parhaillaan.

Jukka Huikko