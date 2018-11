Miikka Lahtinen on mukana rakentamassa MM-luokan ralliautoja – Keski-Suomen Puuppolassa tehty Toyota voitti WRC-merkkimestaruuden

Sunnuntaina tehtiin rallihistoriaa kaukana Australiassa. Jari-Matti Latvala voitti MM-rallikauden viimeisen kilpailun Australiassa ja samalla se merkitsi sitä, että Toyota voitti MM-rallin merkkimestaruuden. Ja koska Toyotan ralliautot, Toyota Yaris WRC:t, tehdään Keski-Suomessa Puuppolan kylässä Tommi Mäkisen johtaman yrityksen toimesta, niin mestaruus koskettaa myös suomalaisia. Onhan Mäkinen nelinkertainen rallin MM-mestari, ja nyt siis myös MM-merkkimestari.

Mainos: Rautakauppala Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Laajis Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy

Joutsalainen Miikka Lahtinen on päässyt näkemään tätä prosessia läheltä, sillä hän työskentelee Tommi Mäkinen Racing Oy:n palveluksessa mekaanikkona. Lahtinen toimii testauspuolella ja on testiauton ykkösmekaanikko. Testiauto on täsmälleen samanlainen kuin se Toyota Yaris WRC, jolla ajetaan MM-rallin osakilpailuja.

– Testiauto on tosiaan kisa-auton kaksoiskappale, mutta siinä on enemmän sensoreita ja antureita. Tarkoitus on kokeilla ensiksi sillä kaikki uusi tekniikka ja jokaiset säädöt kuntoon varsinaista kisa-autoa varten. Hyvin toimivan testiauton perusteella on mahdollisuus rakentaa merkkimaailmanmestaruuden voittava MM-ralliauto. Kuten nyt on nähty, naurahtaa Lahtinen.

Ralliauton rakentaminen on tiimityötä, ja Tommi Mäkinen Racing Oy:ssä tätä työtä tekee Toyotalle noin 150 henkeä. Lahtinen siirtyi tammikuussa 2017 yrityksen palkkalistoille toimittuaan sitä ennen kymmenkunta vuotta autokorjaamoyrittäjänä. Hän huomasi työpaikkailmoituksen ja tarttui heti tarjottuun mahdollisuuteen.

– Maailmanluokan autourheilulajin kilpa-autot rakennetaan noin lähellä, niin on selvää, ettei toinen samanlainen mahdollisuus tule toistumaan koskaan. Taitaa Puuppolaa lähin talli sijaita Saksassa, jossa rakennetaan Hyundain ralliautot, toteaa Lahtinen.

Ralleissa kisa-autolla ajetaan noin 300 kilometriä, kun taas testeissä testiautolla ajetaan 150–200 kilometriä yhdessä ainoassa päivässä. Testipäiviä on tänä vuonna voimassa olevien sääntöjen nojalla 55 vuodessa. Siten on selvää, ettei testeissä kannata käyttää varsinaista kisa-autoa.

MM-rallin säännöt rajoittavat kisa-autoissa käytettävien moottoreiden määrän kolmeen, ja samantyyppisiä rajoituksia on voimansiirtojen määrissä.

Testiauton ykkösmekaanikko on vastuussa ajoneuvon rakentamisesta ja toiminnasta. Niitä on tällä hetkellä tiimillä useita käytössä.

– Yksi testipätkä on noin neljä–seitsemän kilometriä pitkä. Ja sitä kuskit sitten ajavat edestakaisin kymmeniä kertoja per testipäivä. Tulosten nojalla säädämme autosta ajokorkeutta, kallistuksenvakaimia, iskunvaimentimia, jousien jäykkyyksiä, pyörän ripustusten geometriaa, tasauspyörästön lukkoja ja moottoriohjelmia. Viimeksi mainittu tarkoittaa esimerkiksi sitä, kuinka rajusti kaasupolkimen käyttö vaikuttaa auton kiihtyvyyteen, kun alla on liukas talvikeli tai pitävä asfaltti, luettelee Lahtinen.

Tiimillä on insinöörit kertomassa mitä pitää säätää, ja Lahtinen muiden mekaanikkojen kanssa sitten toteuttavat ne. Autot rakennetaan itse alusta lähtien. Ensiksi on kori, johon sitten kasataan kaikki tarvittavat osat testi- tai WRC-auton aikaansaamiseksi. Käytännössä autoja muutellaan enemmän tai vähemmän koko kauden ajan sen mukaan, ajetaanko kulloinkin edessä oleva erikoiskoe asfastilla tai soralla.

Sääntöjen mukaan testit on tehtävä Euroopassa. Testipätkiksi etsitään tältä mantereelta mahdollisimman paljon oikeita kisapaikkoja muistuttavia teitä, vaikka itse MM-ralli ajettaisiin vaikkapa Meksikossa tai Australiassa.

Lahtiselle tulee matkapäiviä ulkomaille vuoden aikana noin sata kappaletta. Väliajat pidellään sitten ylityövapaita tai käydään Puuppolassa hommissa Joutsasta käsin.

Työ sinänsä on arkista puurtamista tekniikan parissa, vaikka lopputulos toki näyttäytyy hohdokkaana. Normaali testipäivä alkaa aamulla ja päättyy illalla, ja auto tulee sen aikana takaisin reitiltään säätämistä varten noin varttitunnin välein.

– Olen kerran ollut kisamekaanikkonakin Meksikon MM-rallissa. Tuurasin erästä sairastunutta, ja pääsin tekemään huoltoja rallikalustoon. Mekaanikon kannalta itse työ ei eroa testaamiseen millään lailla. Ralleissa on vain enemmän odottelua, sillä kisapäivässä on kolme erimittaista huoltotaukoa, yhteensä 1,5 tuntia.

Janne Airaksinen