Kotiseutulehti 2018 ilmestyy viikon lopulla

Vuodesta 2010 alkaen toimitettu ja laajasti tunnettu Joutsan Kotiseutulehti tulee viikon vaihteessa painosta. Lehti noudattaa sisällöltään aiempaa linjaa, mutta on tänä vuonna vailla tuki-ilmoituksia.

Mainos: Rautakauppala Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Laajis Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy

Syynä tähän on, että Kotiseutuyhdistyksen Jousan kylän historiaa käsittelevä kirja on kiivaassa valmisteluvaiheessa, sitoen näin kaikki järjestöaktiivit sen kokoamiseen. Kiitämme vielä uudelleen yrityksiä vuosien merkittävästä tuesta työllemme ja toimintamme mahdollistamisesta koko seudun yhteiseksi hyväksi.

Uunituoreessa lehdessä on paljon tunnettuja kirjoittajia ja sen kautta laadukkaita kertomuksia. Muiden muassa Pekka Rahkila on kirjoittanut laajan jutun herännäisjohtaja Margareetta Högmanista, hänen vaiheistaan ja vaikutuksestaan Joutsassa. Tainionvirran seurakunnan kirkkoherra Jeremias Sankari on kuvannut Joutsan, Hirvensalmen ja Pertunmaan rajoilla sijaitsevaa Vahvaselän kylää ja sen vaiheita ja heijastuksia seudullemme. Sisällissotaa on käsitelty monella tapaa mm. Tuula Leppämäen ja Tapio Nurmisen artikkeleissa.

Oman kokonaisuutensa saa museon laaja tapahtumasarja neljän kuoron konsertista Joutopäivälauantaihin ja koulun ja 4H:n yhteistyöpäiviin. Myös alueen kunnostustöitä kuvataan monipuolisesti.

Arto Höltän ansiokas kuvaus vanhan Jousan rajoista on vaatinut laajoja selvityksiä. Myös hänen juttunsa nuorista paluumuuttajista Saviharjun tilalle on oiva todistus kotiseuturakkaudesta. Toivolan tilan historiaa on selvitetty Antti Niemisen toimesta tavoitteena avata tilan elämäntapaa ja antaa vierailijalle oikea kuva tunnetusta tilasta.

Kulttuurin hedelminä esitellään mm. Vaihelan tilahistoria ja Juhani Moilasen omakustanneteos. Lasten ja nuorten harrastusolosuhteita ja urheilumenestystä avataan monipuolisesti.

Talkoolla koottu joutsalainen kotiseutulukupaketti on paitsi oiva tuliainen tai lahja, myös monessa kodissa odotettu joulunajan muistaminen.

Terttu Hentinen

Yläkuva: Tämän vuoden Kotiseutulehden kannessa esiin pääsevät kansallispuvut.