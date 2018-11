Joutsenlampi-ralli tulee jälleen – teemana Suurajojen vanha perinteinen sunnuntain lenkki

Vuonna 2018 paluun tehnyt maineikas Joutsenlampi-ralli ajetaan jälleen 16.2.2019 Joutsan seutukunnan teillä. Kuusi erikoiskoetta ja 75 ek-kilometriä takaavat kilpailijoille täyden rallipäivän. Järjestäjänä toimii viime vuoden tapaan Yellow Racing Team ry. Sami Heikkilä yhdistyksestä on niin ikään edelleen rallin päävetäjän tehtävissä. Ilmoittautuminen ralliin on alkanut tänään 16.11.

– Reitti sisältää vanhoja Suurajo-erikoiskokeita, joihin on yhdistelty uusia ennen ajamattomia osuuksia. Reitin teemana on pidetty maltillista keskinopeutta pitäen sisällään myös teknisiä osuuksia. Edellisen kisan reittiin verrattuna tiestö on hieman nopeampaa ja kilpailun läpiviennin aikataulua on tiivistetty sekä ratakeskuksen palveluja parannettu, taustoittaa Heikkilä.

Mainos: Rautakauppala Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Laajis Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy

Kilpailu on R-rallicupin sarjakilpailu. Sarjan ulkopuoliset osallistujat saavat tulla mukaan, ja nämä ajavat omissa luokissaan. Nuottiluokka ajaa omasta yleiskilpailusta ja kaikki muut luokat omasta yleiskilpailusta. Kilpailussa noudatetaan Harrastemoottoriurheilun kattojärjestö Ry:n (Hamu ry) harrasterallin tekniikka- ja kilpailusääntöjä.

Reitillä on kuusi erikoiskoetta, ja kaikki ek:t ajetaan yhteen kertaan, jolloin ek-pituudet ovat yhteensä 75 kilometriä. Koko reitin pituus on 150 kilometriä. Kilpailussa ajetaan sekä R-rallicupin luokat että sarjan ulkopuoliset lisäluokat. Yleisöpätkä on Josemorassa, jossa on myös huoltoparkki.

– Josemorassa on tehty vesakkosiivous meidän voimin ja muutamaa kohtaa paranneltu, niin saadaan yleisö-ek paremmaksi ja pidemmäksi. Tiesopimukset on kaikki tehty ja sulkulupahakemus lähtee ensi viikolla poliisille, toimitsijaporukka on 90-prosenttisesti kasassa.

Aavistuksen nopeammille teille on menty kisassa tienkunnostussyistä. Viime talven rajut lumimäärät laittoivat paikalliset lingot ja alueaurat liian koville, eivätkä koneet liiku ilman kuluja talkoohengestä huolimatta.

– Päivittäisessä käytössä olevat tiet ovat varmemmin paremmassa kunnossa. Reitillä on mukana muutama haastava ja teknisempi osuus. Varmasti ennen ajamattomat osuudet maustavat reittiä. Lyhyet siirtymät rivakalla aikataululla on kuultu olevan kuljettajien mieleen. Yhdellä kommentilla jos reittiä pitää kuvata, niin Suurajojen vanha sunnuntain lenkki kertoo paljon, kuvailee Heikkilä.

Janne Airaksinen