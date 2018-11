Siltojen valu alkamassa valtatieremontissa – aikataulussa on pysytty vakaasti

Nelostien laadun parantaminen Leivonmäen kohdalla etenee vakaasti aikataulussa. Savenahon sillan valu alkaa parin viikon sisällä ja Haapasuon sillan muotinteko on parhaillaan käynnissä. Savenahon tulevaan siltaan menee 250 kuutiota betonia. Sitä toimitetaan paikalle Pieksämäeltä, Suonenjoelta ja Lahdesta asti.

Kummatkin sillat ovat täysin valmiina ensi kevääseen mennessä. Tuossa vaiheessa työmaan huomio kääntyy noilla main jo päällystystöihin, kaideasennuksiin ja riista-aitojen laittamiseen paikoilleen. Jo valmistuneisiin osatöihin lukeutuvat vesi- ja jätevesiputkilinjat.

YIT Rakennus Oy:n vastuulla oleva työmaa on mitä ilmeisimmin mennyt mallikkaasti, sillä kansalaisten kommentointia siitä on tullut minimaalisesti. Kuitenkin toimitus on saanut yhden yleisökysymyksen selvitettäväkseen.

Tietyömaan varrella, suurin piirtein linkkimaston paikkeilla Savenahossa, on autio, ränsistynyt talo, joka on aivan kiinni tulevassa tiessä. Lukijaa kiinnosti tietää, miksi sitä ei ole vielä purettu.

YIT:ltä vastattiin, että talo on itse asiassa enää vain korkeintaan pari viikkoa pystyssä, jonka jälkeen se pannaan matalaksi pergertöitä häiritsemästä. Viivästyksen purkamiseen aiheutti nykylainsäädännön mukainen pakko teettää asbestikartoitus purettavista rakennuksista. Tästäkään ei asbestia löytynyt, mutta sen selvittäminen otti paljon aikaa ja kävi kalliiksi.

Toinen mikä ihmisiä kiinnostaa, on Savenahon vanhan koulun hirsien kohtalo. Koulu toimii tällä hetkellä tietyömaan johtamisen paikkana, ja tullaan purkamaan koko urakan viimeisenä työnä joskus vuoden päästä. Jos ostajia löytyy, hirret voi kuulemma myydä yksityisellekin, mutta sillä ehdolla, että ostajataho pitää kiirettä. Aikaa purkamiselle kun annetaan tiettävästi vain yksi kuukausi.

Janne Airaksinen