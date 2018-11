Puheenvuoro: Tulin vaik ei kuhtuttukkaa

5.11. järjestettii vaalitillaisuus mis seurakuntavaaliehokkaat sai olla seurakuntalaiste tentattavin. Hyvä ajatus ja toteutus – tai melkei nii. Itte luin paikallisest lehest et tällane tillaisuus on tulollaa. No mie sit omas päässäin pähkäilin et ku oon ehokkaan ni kai miekii tuonne saan mennä ja kai se ois vähä niiku suotavaaki. Ja toivotettiiha miut tervetulleeks ja oikei ohjattii istumaanki.

Olin sit siel ja oikee lystii ol, ainaki miul. Tuli äänestäjilt hyvii kysymyksii, niihi vastailtii, lopus sit veisattii ja kahviteltii. Melkei kaik män niinku asiaan kuuluuki.

Yritin siin lähteis kysel et kuka tän tapahtuman järjesti mut kukkaa ei oikei tietänt. Ja seurakuntalaisilt tuli kysymyksii et mite meit ehokkait ol nii vähä paikal. Omalt osaltain sanoin et miulle ei kukkaa olt kertont et tällane järjetettää. Ei olt kerrottu eikä kuhtuttu. Lehest luin et tillaisuus on tulos ni itte päättelin et tuonneha mie meen. Juttelin täst miu ystäväin kans kuka sano et ei häntkää kuhtuttu. Tillaisuuvessaki korostettii sit et mite nää vaalit on irti politiikast mut nyt tullee se tän jutun loppuhuipennus: Jos tillaisuus ja vaalit on irti politiikast ni mite sin kävikii sillai et mie ja miu ystäväin ku ollaa perussuomalaisii ni mei kuhtut jäi johkii?

Ystävällisesti

Pirjo Mäkinen