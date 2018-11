Puheenvuoro: Oljenkorren varassako ollaan?

Kirjoitin kolme viikkoa sitten tässä lehdessä huoliani lääkärivastaanottojen romahtamisesta seututerveyskeskusaikana. Suunnitellut kustannukset Joutsa joutuu silti maksamaan vaikka luvattuja palveluja ei saadakaan. Pyysin kunnan edustajaa järjestämistoimikunnassa eli Maija Salosta järjestämään asian kuntoon. Jos se ei onnistuisi, ehdotin ohjien ottamista omiin käsiin eli irtisanoutumista seututerveyskeskuksesta. Maijan kirjoittama (?) pitkä vastaus julkaistiin viikko sitten.

Vastauksessaan hän muuntaa totuutta. Hän väittää, että alle 20.000 asukkaan kunta ei lain mukaan saisi järjestää itse perusterveydenhuoltoaan. Väite on räikeästi virheellinen, koska kyseinen laki lakkasi olemasta voimassa vuoden 2016 lopussa. Lähiesimerkkinä voisi mainita Sysmän, jonka uusi terveyskeskus aloitti äskettäin. Laskuoppikaan ei ole hänellä hallussa, koska väittää 2011 alusta aloittaneen seututerveyskeskuksen toimineen kohta seitsemän vuotta. Eiköhän siitä tule jo kahdeksan vuotta?

Vastauksessa todetaan, että esittämieni ”tilastolukujen taustalla on sekä johtokunnassa että järjestämistoimikunnassa hyväksytyt kehittämistoimenpiteet ja niiden vaatimat taloudelliset resurssit”. Maija tulee siis todistaneeksi, että hän ja kunnanjohtaja Nissinen ovat hyväksyneet tilanteen, koska eriäviä mielipiteitä ei pöytäkirjoista löydy. Ei siis yritystäkään palvelujen takaamiseksi!

Vastauksessa on pitkä selitys siitä, miten hallinto ja päätöksen teko on sairaanhoitopiirissä ja seututerveyskeskuksessa järjestetty. Kun tekstin lukee huolella, huomaa ettei Joutsalla ole enää mitään päätösvaltaa perusterveydenhuoltonsa toteuttamisessa. Salonen tulee vastineensa lopussa sen itsekin todenneeksi kirjoittamalla: ”yksi olki himmelissä on yhden äänen suuruinen”. Mitäpä jos ottaisimme taas käyttöön oman himmelimme, jossa kuntalaiset muodostaisivat kaikki oljet?

Kalle Willman

lääkäri eläkkeellä Joutsassa