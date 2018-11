Pääkirjoitus 14.11.2018: Paikallista voimaa elinkeinoasioihin ja työllisyyteen

Elinkeinopalvelujen kenttä on Keski-Suomessa muuttunut ja muuttumassa. Jo jokin aika sitten Jyväskylän kaupunki päätti ottaa elinkeinojen edistämisen omiin käsiinsä, mikä käytännössä tarkoitti Jyväskylän seudun elinkeinoyhtiön Jykesin lakkauttamista. Käytännössä kaikki seudun kunnat ovat ottaneet elinkeinojen edistämistä enemmän omaksi toiminnakseen.

Nyt tulossa saattaa olla toinenkin keskeisen toimijan häviäminen maakunnasta. Keski-Suomen Uusyrityskeskuksen toiminta on nimittäin tulossa tiensä päähän. Myös Joutsan kunta on ollut mukana Uusyrityskeskuksen jäsenenä. Näyttää siltä, että tulevaisuudessa Uusyrityskeskuksen kautta ei enää saataisi uusien yritysten perustamisneuvontaa paikkakunnalle.

Kaikeksi onneksi Joutsan kunta on jo valmistautunut tilanteeseen ja palkannut marraskuun alusta lukien kuntaan elinkeinokoordinaattorin. Tehtävään valittiin joutsalainen kauppatieteiden maisteri ja yrittäjä Petri Kaitamäki. Uusyrityskeskuksen mahdollinen lakkauttaminen ei siis juurikaan kosketa joutsalaisia, koska kunnalta saa jatkossa suoraan apua yritysten ongelmissa.

Toinen sananmukaisesti ihmisen elinkeinoon liittyvä julkishallinnon toimi on työllisyyden hoito. Joutsan seudullakin on jo pitkään valiteltu sitä, että valtion työvoimahallinnon palvelut ovat karanneet Jyväskylään. Ensi kesään asti Joutsassa ja lähikunnissa toimiva Pienten kuntien työkkäri -hanke paikkaa puutteita osaltaan, mutta jatkossa on harkittava kunnan oman – tai kuntien yhteisen – työvoimakoordinaattorin palkkaamista vakituisesti. Kuntien on maksettava valtiolle työllisyydenhoidon sakkomaksuja, mikäli kunnassa on pitkäaikaistyöttömiä. Jo siksi asiaan kannattaa panostaa.

Markku Parkkonen