Pääkirjoitus 7.11.2018: Seutukunnalla maltillista kuntaverotusta

Joutsan ja Luhangan valtuustot ovat päättäneet ensi vuoden tuloveroprosenteista. Perinteisesti Luhanka on onnistunut pärjäämään alhaisella verotasolla ja kunta on edelleen Keski-Suomen maakunnan ylivoimainen veroparatiisikunta. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että myös Joutsa on itse asiassa varsin maltillinen verottaja. Keski-Suomen Liiton laatiman koosteen mukaan Joutsaa lievempiä verottajia ovat Luhangan lisäksi vain Muurame, Jyväskylä ja Kuhmoinen. Samalla veroprosentilla Joutsan kanssa ensi vuonna on Keski-Suomessa neljä kuntaa ja Joutsaa korkeammalla prosentilla 14 kuntaa.

Maakunnan lievimpien verottajien joukossa on luonnollisesti Jyväskylä, joka jo pelkällä koollaan pystyy tuottamaan palvelut edullisesti. Muuramen alhaista verotasoa selittää kunnan sijainti Jyväskylän kupeessa. Kuhmoisten ja Luhangan kohdalla voi kysyä, onko sijainnissa Päijänteen rannalla jotain taikaa kunnallisverotuksen suhteen.

Mikäli kunnan palvelut ovat keskimääräisessä kunnossa ja ennen kaikkea tyydyttävät kuntalaisia, voidaan alhaisen veroprosentin kuntia pitää tehokkaina toimijoina, jotka onnistuvat järjestämään palvelut edullisesti. Tämä pitänee paikkaansa myös Joutsassa ja Luhangassa, koskapa kuntien palveluihin ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä.

Jos sote-uudistus toteutuu, kuntien verotuloista – ja myös kuluista – siirtyy maakunnan vastuulle yli puolet. Tällöin kaikkien kuntien tuloveroprosentitkin pienenevät alle puoleen. Kansalaisten kokonaisverotus ei kuitenkaan kevene, mutta suuri osa verotukseen liittyvästä päätösvallasta karkaa kauemmaksi.

Markku Parkkonen