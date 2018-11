Kuka varasti liikennemerkit?

Korpilahdelle johtavalla tiellä numero 610 on meneillään reunapainuman korjaustyö. Tienhoidosta vastaavan YIT:n työnjohtaja Jouni Saunamäki kävi maanantaina kertomassa toimituksessa, että joku oli perjantaina varastanut tietyöstä varoittavat liikennemerkit, ja vieläpä molemmista suunnista. Paikka sijaitsee noin 2,5 kilometriä Tammihaaran risteyksestä Korpilahdelle päin.

Merkit varoittivat tietyöstä, kapenevasta tiestä ja kertoivat asianmukaisen nopeusrajoituksen tuolle pätkälle. On selvää, että merkkien pöllijä on aiheuttanut vaaraa liikenteelle, sillä esimerkiksi rekka voi kohtaamistilanteissa helposti luiskahtaa penkan puolelle reunapainuman kohdalla, etenkin jos keli on liukas.

Saunamäen mukaan liikennemerkkien varastamiset ovat ikävän yleisiä seutukunnalla. Tietynnumeroiset viedään ilmeisesti syntymäpäivälahjoiksi. Paikalla on nähty perjantaina pakettiauto ja peräkärry, jotka ilmeisesti liittyvät tapaukseen. Saunamäki lupaa, että jos liikennemerkit palautetaan takaisin, asiasta ei tehdä poliisiasiaa.

Reunapainuman korjaus valmistuu tällä viikolla. Liikennemerkit korvattiin uusilla maanantaina.

Janne Airaksinen