Kaksikymppinen kesäteatterin taitaja

Teatteriyhdistys Kuhaus kutsui viime viikon lauantaina Teatteriosuuskunta EStaten Joutsaan ja vierailun tiimoilta työväentalolla järjestettiin ohjelmaa lapsille ja aikuisille. Lapset pääsivät muun muassa laulamaan karaokea ja aikuiset saivat nauttia EStaten iltaohjelmarevyystä.

Tapahtumien taustalla oli Teatteriyhdistys Kuhauksen toiminnan yltäminen 20 vuoden ikään. Kuhauksen perustajajäseniin kuuluva Sirkka Saarinen pitää mittariin kertynyttä ”kahtakymppiä” hyvänä saavutuksena.

– Se tuntuu yllättävältä, että siitä on mennyt niinkin paljon aikaa. Toivottavasti toiset 20 vuotta jatkuu, sanoo teatteriyhdistyksen varapuheenjohtajana toimiva Saarinen.

Kuhaus on ollut varsin aktiivinen, sillä Saarisen ja teatteriyhdistyksen puheenjohtaja Toni Peiposen mukaan ajanjaksolle mahtuu vain yksi näytelmätön vuosi – tosin yhtä näytelmää esitettiin kahtena peräkkäisenä vuonna. Kuhaus on luottanut komediaan, sillä Peiposen mukaan se yksinkertaisesti toimii harrastaja- ja kesäteattereissa paremmin.

– Miksei sitä pystyttäisi vaikka draamaakin tekemään, mutta kyllä se on kivempi katsoa hymyileviä naamoja kuin itkeviä silmiä, huomauttaa Peiponen.

Teatteriyhdistyksen runsaasta 50 jäsenestä aktiivisia näyttelijöitä on Sirkka Saarisen ja Toni Peiposen mukaan vuosittain 10–15. Se, että näyttelijöiden ydinryhmä on ollut pitkään sama, helpottaa Saarisen ja Peiposen mukaan tekemistä kaikin puolin. Ohjaajan on helpompi jakaa roolit, eikä näyttelijöiden tarvitse jännittää toisiaan.

Uudetkin näyttelijät ovat kuitenkin erittäin tervetulleita. Tosin Kuhauksessa on huomattu se, että varsinkin nuoria poikia on hankala saada mukaan. Syyksi Peiponen arvelee saman, mikä pitää monet aikuiset poissa esiintymislavoilta: kynnys astella ihmisten eteen on korkea ja sitä nostaa vaatimus sitoutumisesta.

Tarvittaessa poikien ja miesten rooleja on hoidettu Kuhauksessa tyttöjen ja naisten voimin. Miehenä on nähty esimerkiksi Iiris Ilmonen.

– Iiris on hoitanut useamman kerran miehen roolin, mutta kyllähän sitä toivoisi, että Iiriskin saisi jossakin tilanteessa vetää vaikka mekon päällensä, naurahtaa Peiponen.

Kuhauksen saama suosio – esimerkiksi tämän kesän 14 näytöksessä oli keskimäärin liki 90 katsojaa per näytös – on Toni Peiposen ja Sirkka Saarisen mukaan imartelevaa, kun näytelmien eteen tehdään aina töitä. Joka vuosi ennen h-hetkeä näyttelijöille tulee kuitenkin tunne, että näytelmä on vielä levällään. Kun lavasteet saadaan paikoilleen, kokonaisuus alkaa hahmottua.

– Loppujen lopuksi se on se pari viikkoa, kun homma loksahtaa itsestään, sanoo Peiponen.

– Ja roolivaatteet kun saa päällensä, niin sitten sitä onkin se henkilö, jota esittää, lisää Saarinen.

Joka vuosi Kuhauksen toivotaan esittävän näytelmäänsä muuallakin kuin kotiareenallaan Leivonmäen Urheilutalolla, mutta siihen ei ole Peiposen ja Saarisen mukaan resursseja. Myös pikkujoulutyyppistä ja ylipäätään musiikillista ohjelmaa on pyydetty.

– Meillä on joskus ollut näytelmissä laulunpätkiä enempikin, mutta missään nimessä ei mitään musikaaligenreä ruveta valloittamaan. Mutta pyritään myös kuuntelemaan katsojakunnan toiveita ja täyttämään mahdollisuuksien rajoissa niitä.

Sirkka Saarinen kiinnostui teatterista jo kouluiässä ja näytteli ennen Kuhausta Rutalahden nuorisoseuran teatterissa. Toni Peiponen tuli Kuhauksen kesän 2013 näytelmään Saarisen, tätinsä, pyynnöstä. Homman oli tarkoitus jäädä yhteen kesään, mutta näytteleminen tuntuikin jo kouluaikoina esiintyneestä ja komedian teosta sekä imitoinnista kiinnostuneesta Peiposesta mukavalta.

– Ei ole sitten irti päässyt, eikä ole oikein halunnutkaan, sanoo Peiponen.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa teatteriosuuskunta EStaten Mimmi Rantala taiteilemassa lapsille kasvomaalauksia viime lauantaina Joutsan Työväentalolla järjestetyssä lastentapahtumassa. Tapahtuman taustalla oli kaksikymppisiä tänä vuonna viettävä Teatteriyhdistys Kuhaus