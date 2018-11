Akva Filter Oy on Joutsan vuoden yritys 2018

Joutsan Yrittäjät ry on valinnut vuoden yrityksen. Tällä kertaa tämä perinteenä oleva huomionosoitus myönnettiin Akva Filter Oy:lle.

Valintaa perusteltiin useilla argumenteilla. Ensinnäkin yritys on toiminut pitkään jo vuodesta 1980. Sen toimintaa on kehitetty jatkuvasti ja yrityksessä on tehty onnistunut yrittäjänvaihdos vuonna 2009. Nykyiset yrittäjät Tuomo ja Tarja Rajala ovat korkeasti koulutettuja ja he ovat kehittäneet yritystään ansiokkaasti.

Lisäksi yritys on pysynyt uskollisena kotipaikkakunnalleen ja yrittäjäpari-Rajalat osallistuvat aktiivisesti paikkakunnan elämään, vaikka asuvatkin toisaalla Jyväskylän Säynätsalossa.

Valinta vuoden yritykseksi yllättää aina, ja se kuultaa läpi myös Rajaloiden kommenteista.

– Tällainen huomionosoitus oli yllätys. Mutta toki hyvin miellyttävä sellainen. Suhtaudumme valintaan kiitollisuudella ja kun sen perusteluja lukee, niin kyllähän ne paikkansa pitävät, kertoo toimitusjohtaja Tuomo Rajala.

Akva Filter Oy:n tuotantotilat sijaitsevat Kirvestiellä, ja yrittäjäparin lisäksi yrityksen palkkalistoilla on kaksi työntekijää. Yrityksen päätoimiala on vedensuodatus, ja tunnetuimmat tuotteet muodostuvat painesuodattimista ja painesäiliösuodattimista.

Vuoden 2009 alussa yrityksessä suoritettiin sukupolvenvaihdos, kun uusina yrittäjinä toimintaa jatkaneet Rajalat ostivat firman liiketoiminnan entisiltä yrittäjiltä Pentti Pynnöseltä ja Asta Kaitamäeltä. Pynnönenhän oli aloittanut vedenkäsittelylaitteiden kehittämisen jo 1960-luvulla.

Yrittäjäksi Rajalat päättivät lähteä vuoden 2008 laman myötä. Tuomo on diplomi-insinööri, ja hän on työskennellyt ennen yrittäjäksi ryhtymistä 15 vuotta metalliteollisuudessa sekä Suomessa että Saksassa, muun muassa ABB:n ja Metso Paper Oy:n (nykyinen Valmet Oyj) palveluksessa.

Tarja on koulutukseltaan kemisti, filosofian maisteri, ja hänellä on vuosien työkokemus muun muassa vesi- ja ympäristöpiiriltä sekä laboratoriolaitteiden ja -kemikaalien myynnistä teollisuuteen, terveydenhuoltoon ja oppilaitoksiin.

– Olin henkilöosakkaana mukaan iisalmelaisessa koneistamossa, ja laman vuoksi sen tilauskanta heikkeni niin paljon, että piti etsiä uutta työtä. Akva Filter oli tuolloin myynnissä, ja päätimme yhdistää tässä molempien osaamisen, kertoo Tuomo Rajala.

Yritys tuottaa erityyppisiä vedensuodattimia lähtien piensuodattimista aina kaupunkien isojen vesilaitosten tarvitsemiin ratkaisuihin. Pääasiakkaat löytyvät kesämökkien ja omakotitalojen omistajista, maatalousyrittäjistä ja kunnallisista vesilaitoksista.

Suodatinyksiköitä menee vuodessa noin 100–150 kappaletta. Liikevaihto on vuodessa noin puoli miljoonaa euroa ja se on kasvussa.

– Vedensuodattimemme poistavat kaivoveden tai järviveden epäpuhtauksia, ja meiltä löytyvät myös ratkaisut arseenin ja bakteerien poistoon juomavedestä. Järjestelmämme ovat käytännössä vesilaitoksien yksiköitä pienoiskoossa.

– Tuomme myös maahan aktiivihiiltä vesilaitosten suodatinmateriaaliksi. Tänä vuonna olemme myyneet tähän mennessä 120.000 kiloa aktiivihiiltä eli kuusi merikontillista. Toisena suodatinmateriaalina voisi mainita kalkkikivirouheen, jota on esimerkiksi mennyt 90.000 kiloa kahden Turussa rakennetun matkustajaristeilijän vesilaitoksiin. Alukset tekevät talousvetensä merivedestä, kertovat Rajalat.

Kilpailu alalla on kovaa, mutta Akva Filter tuottaa markkinoiden ainoaa kotimaista painesäiliövedensuodatinta, ja siksi sille on myönnetty Avainlippumerkki.

– Käytämme painesäiliöissä materiaalina ruostumatonta terästä ja kestävyys on kilpailuetu. Painesäiliö kestää yhtä kauan kuin sitä käyttävä kiinteistökin ja pidämme tästä brändistä kiinni.

Palkinto luovutetaan Akva Filter Oy:lle ja Rajaloille tänään kello 19.00 Joutsan Yrittäjät ry:n toimesta Kahvila Hypoteekissa järjestetyssä tilaisuudessa.

Yläkuvassa yrittäjäpariskunnan ympärillä on yrityksen tunnetuimpia tuotteita eli painesäiliövedensuodattimia.

Janne Airaksinen

Katso video, jossa Tuomo Rajala kertoo Akva Filter Oy:n toiminnasta: