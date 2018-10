Pääkirjoitus 31.10.2018: Seurakuntavaaleihin mennään innolla ja hyvässä hengessä

Seurakuntavaalit lähestyvät: ennakkoäänestys on käynnissä ensi viikon tiistaista sunnuntaihin ja varsinaiseen vaalipäivään 18.11. on aikaa vajaa kolme viikkoa. Lienee yleinen ilmiö likimain kaikissa Suomen seurakunnissa, että ehdokkaita on ollut varsin haastavaa saada. Esimerkiksi Joutsassa ehdokkaita on vain kolme enemmän kuin on kirkkovaltuuston paikkoja jaossa. On huomattava, että Joutsan ehdokastilanne ei suinkaan ole huonoimmasta päästä. Monessa seurakunnassa on ehdokashankinnassa onnistuttu vielä heikommin.

Ainakin Joutsan seurakunnassa vaaleihin kuitenkin lähdetään innolla ja hyvässä hengessä. Muutaman vuoden takaista muotitermiä käyttäen voisi puhua, että Joutsan seurakuntavaaleissa on ”hyvää pöhinää”. Voi tietysti olla, että kun ehdokkaita on vähän, he ovat kaikki enemmän tai vähemmän täysillä mukana. Toivottavasti tämä into jatkuu myös vaalien jälkeen, sillä silloin puhtia ja sitkeyttä vasta tarvitaankin. Joutsan seurakunnan tulevaisuus itsenäisenä seurakuntana kun on aidosti vaakalaudalla. Vaalikeskusteluihin on jo tuotu kysymys mahdollisesta liittymisestä Jyväskylän seurakuntaan. Tämä vaihtoehto pitää vaaleissa keskustella läpi ja vaalien jälkeen vielä tutkia tarkasti.

Seurakuntavaalien positiivinen henki kuitenkin näkyy kaikessa vaalityössä. Tästä voisivat monet maallisen hallinnon luottamushenkilöt ja erityisesti valtakunnan poliitikot ottaa mallia. Asioita voi tuoda esille ilman ilkeilyä ja syyttelyä. Vastakkainasettelun aika näyttää olevan ohi ainakin seurakunnassa.

Markku Parkkonen