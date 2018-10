Opiskele-Työllisty -messut Hartolassa – kohderyhmänä peruskoulun päättäneet nuoret

27Pienten kuntien työkkäri -hanke sekä OSAAN! -hanke järjestävät ensimmäistä kertaa Joutsan, Hartolan, Sysmän ja Pertunmaan yhteiset Opiskele-Työllisty -messut. Näytteilleasettajina on 1627alueen toisen asteen oppilaitoksia, yrityksiä, ammattiliittoja, poliisi ja muita yhteistyötahoja. Messut pidetään Hartolassa KunkkuAreenalla torstaina 1.11.

Messujen kohderyhmänä ovat peruskoulun päättäneet nuoret sekä kaikki muut, joille toisen asteen koulutukseen hakeminen on ajankohtaista. Lisäksi messuilla on mahdollisuus tutustua laajalti paikallisiin yrityksiin ja heidän avoinna oleviin työpaikkoihin. Messuille on vapaa pääsy.

Mainos: Rautakauppala Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Laajis Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy

Janne Airaksinen