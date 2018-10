Joutsan kirkon paloilmoittimet uusittava pikaisesti – kirkkoherra pitää puutteita huolestuttavina

Keski-Suomen pelastuslaitos on tehnyt palotarkastuksen 6.9. Joutsan kirkkoon. Tarkastuksessa löytyi tiettyjä puutteita.

Kohteeseen on tehty toukokuussa 2010 sähkölaitteiston määräaikaistarkastus ja vastaava paloilmoittimelle huhtikuussa 2018. Tarkastuksessa todettiin, että paloilmoitin on lähestymässä elinkaarensa päätä. Laitteisto on niin vanha, ettei siihen tahdo löytyä varaosia, joten pelastuslaitos on kehottanut seurakuntaa uusimaan sen.

Mainos: Rautakauppala Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Laajis Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy

Korjauskehotukselle antoi lisävauhtia laitteiston tänä vuonna tekemät kaksi erheellistä paloilmoitusta. Seuraavasta virheellinen palohälytys maksaakin sitten jo 635 euroa seurakunnalle. Mikäli paloilmoitin ajattaa palomiehiä toistuvasti kohteeseen, Keski-Suomen pelastuslaitos alkaa laskuttamaan siitä. Kirkko kun on suurkohde, jonne palokunta lähtee heti täydellä voimalla.

Se ei tarkastuksessa selvinnyt, oliko kellotapulin hapettuneeksi todettu virheellisesti asennettu paloilmoittimen ilmaisin korjattu. Yllä mainitussa sähkölaittotarkastuksessa havaittuja puutteita ja vikoja, jotka tulee korjata mahdollisimman pian, ei kaikilta osin oltu korjattu. Pikapalopostien koestukset olivat ainakin osittain suorittamatta ja dokumentointi tekemättä. Invaluiskassa oleva portti esti auki yhdessä uloskäynnissä auki jäädessään poistumiseen käytettävien ovien avautumisen.

Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa torstaina. Kirkkoherra Tuula Leppämäen mukaan kirkon kiinteistöhuollossa on tapahtunut huolestuttavia laiminlyöntejä, jostain syystä. Paloilmoitinjärjestelmän toimivuudesta on huolehdittava ja korjaus tehtävä kiireellisenä.

Turvakolmio Group korjaa järjestelmän 13.962 euron summalla, ja summaan sisältyy myös Luhangan kesäkirkon paloilmoittimen huoltokorjaus. Kahden kirkon paloilmoitinjärjestelmien huoltokorjaus kerran vuodessa maksaa puolestaan 896 euroa seurakunnalle.

Kirkkoneuvosto hyväksyi kummatkin tarjoukset. Lisäksi se edellyttää, että yllä mainitun kaltaiset asiakirjat tulee aina välittömästi saattaa kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja kirkkoneuvoston tietoon.

Janne Airaksinen