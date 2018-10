Kari Kivisaari Suomen Yrittäjien hallituksen varajäseneksi

Joutsan Yrittäjien entinen puheenjohtaja ja Keski-Suomen Yrittäjien nykyinen varapuheenjohtaja, joutsalainen LVI-yrittäjä Kari Kivisaari (kuvassa kesk.) on valittu Suomen Yrittäjien hallituksen varajäseneksi. Kivisaari toimii jyväskyläläisen Tapu Holttisen (oik.) henkilökohtaisena varajäsenenä. Käytännössä myös varajäsenet osallistuvat täysipainoisesti hallituksen työskentelyyn. Myös Holttisella on yhteyksiä Joutsan seutukunnalle. Hän on kotoisin Hartolasta ja kirjoittanut ylioppilaaksi Joutsan lukiosta.

Valinnat tehtiin Suomen Yrittäjien liittokokouksessa Turussa 19.10. Kokouksessa Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajaksi valittiin Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen (kuvassa vas.).

Markku Parkkonen