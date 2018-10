Puffi: Kosinnoista Kuplaan – Teatteri Kuhaus 20 vuotta

– Jos Leivonmäelle saadaan teatteriryhmä, voin ohjata sen ensimmäisen näytelmän, lupaili Olli Syvälä parikymmentä vuotta sitten.

Näin oli syntysanat saneltu ja perustettiin Teatteriyhdistys Kuhaus ry., jonka tarkoituksena on teatterikulttuurin vaaliminen ja edistäminen paikkakunnalla. Omat teatterinäytökset, teatterimatkat, koulutus ja yhteistyö paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa ovat toteuttaneet yhdistyksen tarkoitusta. Teatteri Kuhaus on sekä Keski-Suomen Harrastajateatterit ry:n että Suomen Harrastajateatteriliiton jäsen.

Syvälän Olli piti lupauksensa ja ohjasi vuonna 1999 näytelmän Kosintoja. Teatteri Kuhauksen ohjaajina ovat toimineet ansiokkaasti myös Marita Kärkkäinen, Helena Gyldén, Anu Rankila, Annu Sankilampi, Iiris Ilmonen ja Pekka Aarnio. Kesän 2018 näytelmä oli Pekka Aarnion ohjaama Kupla, joka kuvasi raadollisesti, mutta komedian keinoin yksilön ja yhteisön rimpuilua kasinokauden pyörityksessä. Näytelmän neljäätoista esitystä seurasi yhteensä 1.237 katsojaa.

Teatteri Kuhaus kokoaa vuosittain piiriinsä sekä paikallisia että kauempaakin kulkevia teatteriharrastajia. Yhdistyksen jäseniä on reilut viisikymmentä. Aktiivisia näyttelijöitä on vuosittain noin viisitoista. Puulan seutuopiston näytelmäpiirinä kokoonnutaan kevätkauden opintoihin ja harjoituksiin.

Näytösten ajankohta, -määrät, lisäharjoituskerrat ynnä muut sovitaan erikseen kunkin tuotannon yhteydessä. Harjoituksissa perehdytään teatterin tekemisen perustaitoihin. Niitä ovat muun muassa roolitus, hahmon rakentaminen, lavastus, puvustus, musiikin valinta ja käyttö ja valaistus. Sitoutuminen toimintaan on harrastajateatterilaisen suurin ja lopulta palkitsevin haaste.

Harrastajateatterina Kuhaus on onnistunut kahdenkymmenen toimintavuotensa aikana kehittymään laadukkaaksi paikkakunnan käyntikortiksi. Kuhauksen näytelmiä Leivonmäen Urheilutalolle tullaan katsomaan matkojenkin päästä.

Hauskinta ja palkitsevinta on välitön palaute sekä kommentit, jotka lausutaan näytösten jälkeen ovensuussa ennen kotimatkaa. On koettu yhdessä teatterin taika.

Teatteripäivä lapsille ja aikuisille – lavalla EState

Tulevana lauantaina 27.10. Teatteri Kuhauksen teatterivieraaksi saapuva Teatteriosuuskunta EState tarjoaa katsojilleen monenlaisia mukavia teatterielämyksiä.

Kuhaus juhlii osallistavalla otteella yhdessä teatterista kiinnostuneiden kanssa. Lapsia kannustetaan mukaan luovaan ja yhteisölliseen toimintaan. Synttäritapahtuma järjestetään Joutsan työväentalolla. Lisäksi yhdistyksen jäsenet kutsutaan hyväntekeväisyyskonserttiin 2.12. Joutsan kirkossa.

Elämyspäivä Joutsan Työväentalolla alkaa lastentapahtumalla. Tällöin on ohjelmassa lastenlaulukaraokea, kasvomaalausta sekä improvisaatioharjoituksia. Iltaohjelmarevyy sisältää sketsejä, lauluja ja tanssia – huumorilla höystettynä tietenkin. Tapahtumat ovat ilmaisia. Puhvetin puolella voi tukea paikallisia järjestöjä.

Kuhauksen tavoitteena onkin jakaa saamansa hyvää monin tavoin. Yhdistys kustantaa vielä lisäksi yhden muistolaatan Leivonmäen Veteraanipuiston muistokiveen.

EStaten alkukirjaimet viittaavat Etelä-Savoon, jossa sijaitsevat vuonna 2006 syntyneen osuuskunnan juuret. Osuuskunnan ensimmäinen produktio oli Ronald Harwoodin näytelmä Kvartetti. Kesän 2008 aikana valmistui sota-ajan kirjeisiin ja lauluihin perustuva Kaunis on luoksesi kaipuu -esitys. Kesäkuun 2009 loppuun mennessä esityksellä oli tuhansia katsojia niin Mikkelin Jalkaväkimuseossa kuin ympäri maakuntaa. Kesällä 2009 esitys sai jatko-osa Kun ilta ehtii. Vuodesta 2011 EState on tehnyt tiivistä yhteistyötä kangasniemeläisen Syvälahden tanssilavan kanssa tuoden vuosittain ensi-iltaan menestyksekkäitä musiikkinäytelmiä, jotka kaikuvat suomalaisen iskelmämusiikin historiaa. Näytelmissä ovat vierailleet solisteina useat tangokuninkaalliset. Kesän 2019 musiikkinäytelmä on Keisarikunta.

Yläkuvassa teatteriyhdistys Kuhauksen puheenjohtaja Toni Peiponen kunnanjohtajan roolissa Kupla -näytelmässä.

Marjatta Riihiaho