Leivonmäen henkirikoksesta vangittuna kolme miestä

Keski-Suomen käräjäoikeus on maanantaina vanginnut kolme miestä epäiltynä Leivonmäellä viime viikolla tapahtuneesta henkirikoksesta. Poliisi tutkii henkirikosta murhana. Uhri oli 35-vuotias joutsalaismies. Vangitut miehet ovat iältään 24-, 26- ja 37-vuotiaita ja heidän kotipaikkansa on Joutsa.

Henkirikos tehtiin Leivonmäellä Veli Mäkisen tiellä sijaitsevassa rivitaloasunnossa viime viikon keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Uhri löytyi torstaina alkuillasta Pertunmaan Kuortin Abc-aseman lähistöltä yleisövihjeen perusteella.

Poliisi kaipaa tapahtumaan liittyen havaintoja yläkuvassa näkyvästä valkoisesta Ford Transit -merkkisestä pakettiautosta, joka on liikkunut Leivonmäki–Kuortti -välillä torstaina 18.10. On mahdollista, että autoa on käytetty ruumiin kuljettamiseen Leivonmäeltä Kuorttiin. Havainnoista voi ilmoittaa poliisille numeroon 050 456 0471 tai sähköpostilla vihjeet.keski-suomi@poliisi.fi.

Poliisi otti alun perin kiinni neljä henkilöä, mutta yksi heistä on vapautettu, eikä hänen epäillä liittyvän tapaukseen.