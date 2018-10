Gospelmuusikko Henna Nieminen konsertoi Joutsassa

Puolisonsa kautta kytköksen Joutsaan omaava gospelmuusikko Henna Nieminen konsertoi Joutsan Vapaakirkossa ensi viikon lauantaina. Lapinjärvellä asuva, kirkkomuusikoksi kouluttautunut ja osa-aikaisena kanttorina työskentelevä 25-vuotias Nieminen on nuoresta iästään huolimatta monipuolinen musiikintekijä.

Hän on muun muassa tuottanut muille levyjä, tehnyt musiikkia niin muille kuin itselleenkin ja kiertää esiintymässä sekä pitää piano- ja laulutunteja. Mikä niistä kaikista on mieluisinta tekemistä, sitä Nieminen ei lähde arvottamaan.

– Minulle tärkeintä on kohdata ihmisiä ja enitenhän niitä saa kohdata, jos käy vaikka seurakunnan tapahtumissa, hän sanoo.

Tapahtuuko kohtaaminen esimerkiksi yhteislaulujen säestämisen tai omien laulujen esittämisen kautta, sillä ei ole Niemiselle väliä. Ei ole myöskään sillä, mitä musiikkiin liittyvää hän tekee työkseen. Tehdessään kuitenkin itselleen musiikkia Nieminen haluaa tehdä juuri gospelia johtuen sen sanomasta.

– Tottakai se on se sanoma, mikä on itselle tärkeä elämässä. Sitten kun se koskettaa itseä, niin sitä haluaa jakaa.

Monipuolisuutensa Nieminen näkee kumpuavan luonteestaan ja persoonastaan. Hän tunnustautuu luonteeltaan sellaiseksi ihmiseksi, joka lähtee helposti kaikkeen mukaan. Osansa on myös viime vuonna saadulla adhd-diagnoosilla.

– Adhd näkyy tekemisessäni, mutta itse näen, että se on ilman muuta rikkaus ja voimavara. Jos olisin järkevä ihminen, niin en olisi puolissakaan mukana, mitä olen tehnyt, nauraa Nieminen.

Suomalaisesta gospelista puhuttaessa monelle nousee mieleen useita rakastettuja klassikoita tehnyt Pekka Simojoki. Gospelin saralla on kuitenkin Henna Niemisen mukaan muitakin tunnettuja nimiä, tällä hetkellä esimerkiksi Lasse Heikkilä ja Jippu sekä nuorten suosikeista duo Eve ja Ossi sekä Park 7.

Viimeksi mainittu bändi esiintyi Niemisen mukaan kiertueellaan baareissa, mikä poikkeaa gospelmusiikin perinteisistä esitysareenoista. Perinteisesti gospelia on totuttu kuulemaan kirkossa, mutta Nieminen arvelee juuri tämän vaikuttavan siihen, että väki on vähentynyt gospelin parista. Hän itse kokee, että gospelia voi laulaa myös kirkon ulkopuolella – hän itsekin on esiintynyt paljon esimerkiksi vanhainkodeissa ja erilaisissa juhlissa.

– Uskon, että kun gospelmuusikoissa on tekijöitä, jotka julistamisen lisäksi laulaa myös tärkeistä arvoista, niin se voi olla sellaista musiikkia, mitä muutkin voisivat kuunnella.

Omista esikuvistaan Nieminen mainitsee hengellistä musiikkia tekevän takavuosien tangoprinsessan Jaana Pölläsen.

– Sillä on jotenkin semmoinen räiskyvä rempseä tyyli tehdä sitä ja se on tosi hyvä tulkitsija. Sitten jos mietin rytmimusiikkipuolelta, niin tykkään kuunnella Eveä ja Ossia, niillä on tosi hyviä sanoituksia. Tykkään siitä, että tehdään laadukkaasti musiikkia.

Aviopuolisonsa ja tämän perheen kotipaikkakunnalla Joutsassa Henna Nieminen kävi ensimmäisen kerran kuusi vuotta sitten. Hän on esiintynytkin kerran Joutsassa Vapaakirkon joulujuhlassa, mutta tuleva konsertti – hänen toisen levynsä julkistamiskiertueen avaus – on hänen ensimmäinen varsinainen konserttinsa paikkakunnalla. Nieminen odottaa tilaisuutta innostuneena, mutta samalla hieman jännityksellä.

– Ainahan silloin, jos on tuttuja tulossa, niin se jännittää paljon enemmän kuin silloin, jos on ihan ventovieraita.

Joutsan musiikkielämään Nieminen ei ole ehtinyt tutustua, mutta paikkakunnan luontopolut ovat sen sijaan tulleet jo tutuiksi.

– Meillä on koiria, niin ollaan siellä käyty retkeilemässä paljon.

Tarja Kuikka

Kuvat: Jussi Puuri