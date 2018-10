Joutsan Liikekeskuksessa toimiva Parturi-Kampaamo Cityhius uudistuu parhaillaan. Yrittäjä Henna Järvisen (kuvassa vasemmalla) pyörittämä parturi-kampaamo laajensi äskettäin Järvisen vuokrattua naapurikiinteistössä aiemmin toimineen fysioterapeutti Sanna Oksasen tilat. Muutakin uutta suositussa kampaamossa on luvassa, sillä ensi viikolla siellä aloittaa kolmas työntekijä ja lähiaikoina kampaamossa otetaan käyttöön nettiajanvaraus perinteisen ajanvarauksen yhteyteen.

Mainos: Rautakauppala Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Laajis Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy

Laajentamisella ja työvoiman lisäämisellä Järvinen pyrkii vastaamaan palvelujen runsaaseen kysyntään. Yksitoista vuotta toimineella parturi-kampaamolla on ollut yrittäjän mukaan alusta saakka hyvin asiakkaita ja alan toimijoiden väheneminen Joutsassa on lisännyt asiakaskuntaa viime vuosina entisestään. Liikekeskuksen avoin kohtalokaan ei estänyt Järvistä laajentamasta.

– Olen kuullut huhua, että tätä siipeä ei purettaisi. Että jos puretaan, niin sitten tuo toinen siipi, sanoo Liikekeskuksen kaksikerroksisessa siivessä toimiva, Cityhiuksen entisen toimitilan omistava Järvinen.

Aiemmin Cityhiukseen kuljettiin citykäytävän kautta, mutta Järvisen puhkaistua entisistä tiloista kulun uusiin, käynti tapahtuu Liikekeskuksen virastotalon puoleisesta ovesta eli Oksasen entisestä ovesta. Yrittäjä uskoo sijainnin rakennuksen kulmassa, isojen näyteikkunoiden äärellä tuovan liikkeensä aiempaa paremmin esiin.

Laajentamisen myötä Parturi-Kampaamo Cityhiuksessa on nyt asiakaspaikkoja kahden sijaan kolme. Niin sanottu vanha puoli toimii pesupuolena, tosin sinnekin jää yksi työskentelypiste varalle.

– Jos on esimerkiksi allergisia asiakkaita, niin voi mennä tekemään permanentin toiselle puolelle. Siellä on tehokas imuri. Eli tarvittaessa voi käyttää neljättäkin paikkaa, sanoo Henna Järvinen.

Aiempaa isommat tilat mahdollistaisivat Järvisen mukaan myös esimerkiksi kynsiä tai ripsiä tekevä kauneudenhoitoalan yrittäjän mukaantulon.

– Tänä päivänä kuitenkin aika paljon kaupungeissa varsinkin on sellaisia hyvinvointiliikkeitä, että sieltä saa melkein kaikki. Hieronnat, kynnet, ripset, hiukset. Ihan hyvin meidänkin joukkoon mahtuisi joku muukin kauneudenhoitoalan yrittäjä.

Viime vuosina Cityhiuksessa on voinut asioida torstaisin ilman ajanvarausta. Käytäntö on osoittautunut Järvisen mukaan suosituksi ja siitä pidetään kiinni myös jatkossa. Palveluun on myös panostettu sikäli, että siinä missä ilman ajanvarausta tulleita palveli aiemmin pääasiassa yksi kampaaja, jatkossa heitä palvelee Järvisen mukaan ainakin kaksi kampaajaa. Myös ajanvarausvapaata työskentelyaikaa pidennetään tunnilla.

Joutsassa vallitsevassa parturi-kampaamoalan kilpailussa Henna Järvinen näkee Parturi-Kampaamo Cityhiuksen vahvuudeksi sen asiakaslähtöisyyden; liikkeessä pystytään toteuttamaan hyvin erilaisten asiakkaiden toiveita.

– Osataan tehdä tämmöistä viimeistä muotitukkaa, mutta sitten pystytään palvelemaan myös vanhempia ihmisiä, sanoo Järvinen.

Liiketoiminnan kasvattamisessa on aina riskinsä ja Järvinenkin sanoo miettineensä sitä ennen laajentamispäätöstä.

– Kyllähän se tietysti aina alitajunnassa jollain tapaa on semmoinen ”mitä jos?”. Mutta olen ajatellut niin, että jos ei tätä liikekeskusta pureta nyt, koko helahoitoa, niin ei tässä ole sillä lailla mitään hätää.

Isossa kaupungissa tilanne olisi voinut olla Järvisen mukaan toinen.

– Jos oltaisiin jossain isossa kaupungissa, missä on paljon enemmän kilpailua, niin sitten en ehkä olisi uskaltanut. Mutta nyt kun täältä on niin paljon lopettanut ja kysyntää on ollut, niin uskalsin.

Tarja Kuikka