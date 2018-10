Joutsansalmi ry juhli kymmenvuotisuuttaan

Joutsalainen vesiensuojeluyhdistys Joutsansalmi ry juhli lauantaina kymmenvuotisuuttaan Joutsan nuorisoseurantalolla. Juhlassa puhunut Joutsan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne (kuvassa eturivissä toinen oikealta) totesi, että yhdistys on saanut toiminnallaan paljon myönteistä aikaan.

– Yhdistyksen toimintaa arvostetaan ja sen toimintaperiaatteita kunnioitetaan. Yhdistys toimii Joutsan seudun vesistöjen suojelun ja kestävän käytön puolesta, kaikkien seudun vesistöjen parantamiseksi. Meille vesistöt ovat tärkeitä. Ne ovat luonnonvaraa, jota meidän kaikkien veden äärellä asuvien on vastuullisesti käytettävä, hoidettava ja suojeltava. Juhliva yhdistys on pitänyt myönteistä tunnesidettä yllä veteen ja vesistöihimme. Voimme todeta, että työnne on kantanut hedelmää: Joutsan seutukunnalla ja koko vesistömme vaikutusalueella vesiasiat ovat hyvällä tasolla, totesi Kuurne.

Lue lisää juhlasta viikolla 43 Joutsan Seudusta sekä JS Digistä.