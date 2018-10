Kuortissa paljastunut henkirikos tehtiin Leivonmäellä

Eilen illalla Pertunmaan Kuortin ABC-aseman lähistöllä ilmi tulleen henkirikoksen tapahtumapaikaksi on poliisin tutkinnassa selvinnyt Leivonmäellä sijaitseva yksityisasunto. Henkirikos tuli ilmi, kun Kuortin ABC-aseman lähistöltä ulkosalta löydettiin miehen ruumis.

Henkirikoksen epäillään tapahtuneen Leivonmäellä Veli Mäkisen tiellä (kuvassa) sijaitsevassa asunnossa keskiviikon ja torstain (17.–18.10.) välisenä yönä.

Poliisi ei toistaiseksi vahvista rikoksen uhrin henkilöllisyyttä. Uhri oli aikuinen mies.

Poliisi sai asiasta tiedon torstai-iltana 18.10. klo 16.56. Illalla poliisi otti kiinni tapahtumaan liittyen kolme miestä Kuortin ABC-aseman lähistöltä ja yhden miehen Joutsasta. Poliisin mukaan osalla miehistä on jonkin verran rikostaustaa. Heidän kuulustelunsa on aloitettu tänään. Samoin tänään on jatkettu tapahtumaan liittyen teknistä ja muuta taktista tutkintaa. Tapausta tutkitaan murhana.

Poliisi sai illalla puolustusvoimilta virka-apua Kuortin ABC-huoltamon läheisyydessä olevan tutkittavan alueen eristykseen.

Poliisi tekee asiassa vangitsemisvaatimukset sunnuntaihin puoleen päivään mennessä ja vangitsemisista päätetään maanantaina.

Poliisi pyytää ilmoittamaan asiaan liittyvistä havainnoista numeroon 050 456 0471 tai sähköpostilla vihjeet.keski-suomi(at)poliisi.fi

UUTISEEN päivitetty lisätietoja perjantaina 19.10.2018 klo 13.55.