Väihköläntiellä Joutsassa on murtauduttu siellä sijaitsevaan vapaa-ajan asuntoon. Paikalta on kadonnut varkaiden mukaan työkalusarja, kaasupullo ja sähkötarvikkeita. Tämä on tapahtunut joskus 13.9.–13.10. välisenä aikana. Poliisi pyytää havaintoja tuolta ajalta.

