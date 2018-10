Leivonmäen sankarihautausmaa on kunnostettu vapaaehtoisvoimin

Leivonmäen sankarihautausmaa on tämän vuoden jäljiltä huomattavasti aikaisempaa siistimmässä kunnossa. Ansio tästä kuuluu yhteensä noin 20 vapaaehtoiselle talkoolaiselle, jotka ovat eri aikoina osallistuneet töihin.

Kunnostustyötä on tehty Ikolan Pienviljelijäyhdistyksen kautta, ja sen ovi on ollut auki jokaiselle vapaaehtoiselle. Keskeisenä organisaattorina on toiminut Pekka Hytönen, ja keskeisenä rahoittajana tuusulalainen Jukka Virta, joka on lahjoittanut rahaa kustannusten peittämiseen. Myös konetyötä on tehty ilman veloitusta.

Tämä kaikki on sopinut oikein hyvin myös seurakunnalle, miltä taholta on myönnetty, että resurssit hautausmaan kunnossapitoon ovat vähäiset.

Nyt maanantaina sankarihautausmaalla pidettiin syystalkoot. 11 vapaaehtoista siivosi muun muassa kesän kukkaistutukset pois talven tieltä. Aiemmin kesällä on kunnostettu viheralueet sekä istutettu viisi kuusta hieman etäämmälle laattariveistä kuvaamaan viittä sotavuotta. Kuuset sijaitsevat taustalla olevan 1800-luvun hautausmaan suunnassa, ja niille hankitaan aikanaan istutuksen tarkoituksesta kertova kyltti.

Näkyvimpiä ehostustöitä on sankarihautausmaan laattojen nimien hopeointi ja kivien oikaisut. Ne näkyvät muutenkin aiempaan vaivattomammin, sillä pensasaidat on leikattu maahan asti. Portin kulkuaukon levennys helpottaa huoltotoimia jatkossa.

– Jos seurakunta näkee tällaisen toiminnan oikeaksi, niin jatkamme vapaaehtoishommia tulevaisuudessakin, kertoo Hytönen.

Marjatta Nevalaisen ottamassa valokuvassa (yllä) talkoolaiset ovat täydessä työn touhussa.

Janne Airaksinen