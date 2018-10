Keskuspuiston leikkialue turvallisemmaksi

Joutsan kunta kohentaa Keskuspuiston leikkialueen turvallisuutta. Aiheesta on kuntaan kirjelmöinyt muiden muassa paikallinen MLL:n osasto. Ongelmana on ollut se, että leikkialueen vierestä kulkee pyörätie, eikä aluetta ole alun perin aidattu. Alueella on sattunut vaaratilanteita, kun pienet lapset ovat rynnänneet yllättäen pyörätielle. Kunnan tekninen lautakunta pohti, että turvallisuutta voitaisiin parantaa esimerkiksi aitaamalla sekä siirtämällä leikki- ja kuntoiluvälineiden ja pyörätien paikkoja. Tarkemmista toimista päätetään lautakunnan seuraavassa kokouksessa. Muutokset tehdään näillä näkymin ensi vuonna.

Markku Parkkonen