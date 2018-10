Rokotukset influenssaa vastaan alkavat

Rokotukset kausi-influenssaa vastaan käynnistyvät marraskuun alussa Seututerveyskeskuksen alueella. Rokotuksia varten on erikseen sitä varten järjestettyjä tilaisuuksia, mutta rokote on mahdollista saada myös muun käynnin yhteydessä tai ajanvarauksella.

Joutsan neuvolassa yleisiä rokotustilaisuuksia järjestetään kaikkiaan kolme, joihin toivotaan saavuttavan sukunimen alkukirjaimen mukaan osoitettuna päivänä. Leivonmäen ja Joutsan neuvolassa on puolestaan yksi rokotuspäivä kummassakin.

Mainos: Rautakauppala Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Laajis Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy

Sotaveteraanit ja lotat saavat puolestaan halutessaan maksuttoman pneumokokkirokotteen samassa yhteydessä.

Influessarokote on maksuton useammalle asiakasryhmälle. Maksuttomiin ryhmiin lukeutuvat muun muassa raskaana olevat, yli 65-vuotiaat, 0,5–6-vuotiaat lapset, niin sanottuihin riskiryhmiin kuuluvat ja näiden lähipiiri. Perinteisesti maksuttomuuteen oikeuttavaa linjaa on tulkittu väljästi, jotta rokotekattavuus on saatu mahdollisimman korkealle.

Hyödyt ovat kiistattomia

Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos (THL) muistuttaa, että rokotteen ottamisesta on kiistattomia hyötyjä ja että rokotteet ovat turvallisia. Terveillä työikäisillä ja lapsilla rokote torjuu keskimäärin viidestä kahdeksaan influenssaa kymmenestä ja ikääntyneillä joka toisen influenssa.

Rokote kiistatta vähentää influessasta aiheutuvia pitkiä sairaalahoitoja, kuolemantapauksia ja niin sanottuja jälkitauteja. Mahdollisimman laaja rokotuskattavuus heikentää puolestaan epidemian voimakkuutta, eli vähentää siis tartuntojen määrää. Sairastuessaan rokotettujen influenssa on yleensä myös oireiltaan lievempi.

Sosiaalisessa mediassa ja verkon keskusteluissa esiintyy tänä päivänä puolestaan paljon väitteitä rokotuksista, jotka eivät pidä paikkaansa. Lisätietoa rokotukseen ja rokotteisiin liittyvistä faktoista saa THL:n verkkosivuilta.

Jukka Huikko