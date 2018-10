Strategiatyö käynnistyi: Väestökehitystä lukuun ottamatta Luhangalla on hyvät lähtökohdat

Luhankaan laaditaan uusi kuntastrategia. Strategiatyö polkaistiin käyntiin keskiviikkona Luhangan kylätalolla järjestetyllä kuntalaistilaisuudella. Luhangan kesällä virassaan aloittanut tuore kunnanjohtaja Tuomo Kärnä katsoi, että Luhangalla on monella mittarilla hyvät lähtökohdat. Kunnan isoimpana – ja oikeastaan ainoana isona – ongelmana Kärnä piti väestökehitystä. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana Luhangan väestö on vähentynyt yli 200 henkilöllä. Jos kehitys jatkuu samanlaisena, kunnassa on parinkymmenen vuoden päästä enää noin 500 asukasta.

– Emme suinkaan ole ongelmien kanssa yksin Suomen kuntien joukossa. Esimerkiksi sijaintimme puolesta meillä on moneen muuhun pikkukuntaan verrattuna hyvät mahdollisuudet menestyä. Väestö on vain niin pieni, että meiltä loppuu aika kesken, jos kehitys jatkuu tällaisena, totesi Kärnä.

Kunnanjohtaja kuitenkin uskoi vankasti, että tulevassa valtuuston vahvistamassa strategiassa lähdetään edelleen itsenäisen Luhangan ajatuksesta.

Leirintäalue ja sähköautojen latauspisteitä

Kuntalaiskeskustelussa, johon osallistui vajaa parikymmentä vakituista ja vapaa-ajan luhankalaista, haettiin strategiatyöhön vinkkejä muun muassa kunnan kehittämisen kärkiasioista. Tällaisina nousivat esille ainakin Päijänne, Hepoluhdan asuinalue sekä yleisemmin luonto ja viihtyisä asuinympäristö.

Yhtenä ongelmana kuntalaiset pitävät kohtalaisen pitkää matkaa Jyväskylään, jossa moni Luhankaan muuttava joutuu käymään töissä. Osa keskustelijoista ei pitänyt 60 kilometrin työmatkaa kovinkaan pahana ongelmana.

Luhangan palvelujen tasostakin oli ainakin kahden suuntaista näkemystä. Osa katsoi, että Luhangasta saa edelleen kaiken mitä tarvitsee. Osa taas uskoi, että heikko palveluvarustus ajaa ihmisiä asioimaan muun muassa Joutsan marketteihin. Muuttoa Luhankaan harkitsevat toivoivat myös, että sote-palvelujen säilymisestä saataisiin varmuus.

Kunnanjohtaja Kärnä muistutti kaupallisten palvelujen osalta, että jokaisella kuntalaisella on vastuu palvelujen säilymisestä.

– Jos et käytä Luhangan palveluja, niin eivät ne täällä säily, tiivisti Kärnä.

Keskustelijoiden toivelistalla olivat muun muassa kevyen liikenteen väylä Tammijärven ja kirkonkylän välille, leirintäalue sekä sähköautojen latauspiste. Viimeksi mainittua kunnanjohtaja Kärnä jo lupailikin Luhankaan viimeistään parin vuoden sisällä.

Toinen vastaava kuntastrategian kuntalaistilaisuus järjestetään vielä Tammijärvellä 24.10.

Markku Parkkonen