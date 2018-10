Syyttäjä vaatii linnatuomiota joutsalaisnuorten ulosajossa autoa kuljettaneelle

Joutsalaisnuorten ulosajoon päättynyttä, viime helmikuussa sattunutta liikenneonnettomuutta käsiteltiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa 10. lokakuuta. Tapauksen päätekijää epäillään kaikkiaan neljästä rikoksesta, joista kolme liittyy kyseiseen ulosajoon.

Tapauksessa vältyttiin henkilövahingoilta, mutta nuorten käyttämä auto vaurioitui Toivakassa sattuneessa ulosajossa. Auto muun muassa pyöri katon kautta ympäri. Kyydissä oli kaikkiaan neljä nuorta kuljettajan lisäksi.

Oikeuden asiakirjojen mukaan onnettomuutta edelsi noin 150 km/h:ssa ajonopeus paikalla, jossa on kahdeksankympin nopeusrajoitus. Kuljettajaa epäillään tämän johdosta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta sekä ajokortitta ajosta.

Syyttäjä vaatii vyyhdin päätekijälle verraten ankaraa rangaistusta, eli ehdotonta vankeutta. Lisäksi hänelle vaaditaan puolentoista vuoden pituista ajokieltoa. Miehen rikoshistoriaan lukeutuu kaikkiaan kolme aiempaa tuomiota törkeästä rattijuopumuksesta.

Ulosajoon liittyen epäiltynä on myös toinen joutsalainen nuori mies. Hänelle syyttäjä vaatii sakkotuomiota, koska tämä on luovuttanut autonsa juopuneelle. Epäilty on jo esitutkinnassa tunnustanut tekonsa.

Samassa yhteydessä käsiteltiin myös vahingonteko

Päätekijän neljäs rikosepäily liittyy puolestaan vuoden 2017 alussa Joutsan ydinkeskustassa sijaitsevassa rakennuksessa tehtyyn vahingontekoon. Tässä tapauksessa on kaksi muutakin epäiltyä. Rakennuksessa muun muassa rikottiin paikkoja, tyhjennettiin jauhesammutin ja laskettiin vettä porraskäytävän lattialle.

Rikoskumppaniksi epäillyistä toiselle syyttäjä vaatii lyhyttä ehdotonta vankeusrangaistusta ja toiselle ehdollista vankeusrangaistusta. Epäiltyjä vaaditaan myös korvaamaan vahinkoja, joiden arvo nousi yli 5.000 euron.

Mainittakoon, että vyyhdin päätekijä sai vastikään pahoinpitelytuomion, josta rangaistukseksi määrättiin sakkoja. Päätekijä on tämän käräjätuomion mukaan syntynyt vuonna 1996. Hän on joutsalaistaustainen, mutta kirjat ovat Jämsänkoskella.

Tuomio luetaan marraskuussa

Keski-Suomen käräjäoikeus ei vielä antanut asiassa tuomiota tai langettanut rangaistusta. Ne annetaan niin sanottuna kansliatuomiona 30. marraskuuta kello 15.

Jukka Huikko