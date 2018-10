Joutsan Seudun sovellus täydentää JS Digin – lataa se Googlen tai Applen sovelluskaupasta

Paikallislehti Joutsan Seudun digitarjonta monipuolistuu uuden mobiililaitteille tarkoitetun sovelluksen myötä. Sovellus on julkaistu äskettäin ja sen voi ladata joko Applen tai Googlen sovelluskaupoista.

Sovelluksen avulla lukija pääsee käsiksi Joutsan Seudun uutisvirtaan, jossa julkaistaan uutisia käytännössä päivittäin. Lisäksi sovelluksella on helppo lukea näköislehteä. Sovelluksesta on helppo siirtyä myös joutsanseutu.fi-verkkosivustolle sekä keskustelupalstalle.

Sovellusta käytetään samoilla JS Digin käyttäjätunnuksilla, kuin verkkosivujen maksumuurin takana olevia palveluita. Verkkosivujen osalta JS Digi otettiin käyttöön viime huhtikuun lopulla.

– Mobiilisovelluksen myötä digituotepalettimme on nyt erittäin kattava. Pidän ePaper Finlandin toimittamaa mobiilisovellustamme yhtenä parhaista, mitä alalla on käytössä, sanoo toimitusjohtaja, päätoimittaja Markku Parkkonen.

Sovellus on optimoitu uutisvirran ja näköislehden lukemiseen

JS Digin sisällön pääosat ovat vastaavia niin sovelluksessa kuin verkkosivuilla. Kummastakin on pääsy siis uutisvirtaan ja näköislehteen, mutta erojakin on.

– Sovellus on tarkoitettu enemmän mobiilikäyttöön, erityisesti uutisvirran ja näköislehden lukemiseen. Verkkosivuilla tarjonta on laajempaa, eli sieltä löytyvät esimerkiksi yhteystiedot, tilaus- ja ilmoitusasioita käsittelevät sivut sekä extra-sivustot, kuvailee Joutsan Seudun digituottaja Jukka Huikko.

Myös ilmoittajat on huomioitu. Niin sovelluksessa kuin verkkosivuilla on jatkossa kaksi erillistä ilmoituskarusellia. Sovelluksessa on puolestaan ilmoittajille tarkoitettu Edut-toiminto, jota voi käyttää tarjousten kohdentamiseen sovelluksen käyttäjille.

– Pystymme tarjoamaan ilmoittaja-asiakkaillemme nyt monikanavaisia markkinoinnin kokonaisuuksia. Printtimainosten ja JS Digin mainospaikkojen lisäksi tarjolla on muun muassa Perttulan näyttö, verkkosivujen ylläpitoa sekä sosiaalisen median hallintaan sekä maksullisiin, kohdennettuihin kampanjoihin liittyvää osaamista, mitkä voidaan siis koota asiakkaalle helpoksi, yhdeksi monikanavaiseksi kokonaisuudeksi, kertoo Huikko.

– JS Digin kehitystyö luonnollisesti jatkuu, hän jatkaa.

Nyt voit tehdä myös pelkän digitilauksen ilman paperilehteä

Käyttäjätunnuksia on aktivoitu tähän mennessä useita satoja. Paperilehden tilaajille, olipa kyse sitten määräaikaisesta tilauksesta tai kestotilauksesta, JS Digin käyttö ei maksa mitään lisää. Aktivointia varten tarvitsee asiakasnumeron, joka löytyy joko viimeisimmästä laskusta tai sen voi kysyä Joutsan Seudun konttorilta.

Uutta on myös mahdollisuus tehdä pelkkä digitilaus. Kestotilauksen hinta on 45 euroa vuodessa. 4 kuukauden määräaikaistilauksen saa 20 eurolla.

Digitunnuksia voi käyttää ja jakaa samassa taloudessa, ei kuitenkaan talouden ulkopuolelle. Yrityksien ja julkisyhteisöjen tilauksiin digin käyttöoikeus ei sisälly, vaan tästä voidaan sopia ja hinnoitella palvelu erikseen.

Kaksi kumppania hankkeessa

Verkkosivujen ja sovelluksen kehitystyö on tähän saakka tapahtunut yhdessä kolmen toimijan kesken. Joutsan Seutu on koordinoinut kehitystyötä. Sovelluksesta ja maksumuurista on vastannut ePaper Finland Oy, joka on toteuttanut jo aikaisemmin Joutsan Seudun näköislehden. Verkkosivujen kehitys- ja muutostöistä on puolestaan vastannut joutsalainen Dataseed Oy.

Laajemman kehitystyön uudistusten taustalla on puolestaan mahdollistanut Keski-Suomen ely-keskuksen rahoittama JS2020-yritysryhmähanke, jonka keskiössä on ollut muun muassa ilmoitustuotteiden uudistaminen yhdessä kumppaniyritysten kanssa. Lisäksi digituottaja Jukka Huikko teki aihepiiriin liittyvän opinnäytetetyön, joka liittyi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa suoritettuun yamk-tutkintoon.

Janne Airaksinen