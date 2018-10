Tikanderin Mielenmaisemaa ja fantasiaa esillä kirjastossa

Joutsan pääkirjastossa avautuu tänään joutsalaislähtöisen, nykyisin Korpilahdella asuvan Suvi Tikanderin (kuvassa) Mielenmaisemaa ja fantasiaa -niminen näyttely. Näyttely koostuu harrastelijamallina toimivasta ja vaatetusartesaaniksi valmistuneesta Tikanderista otetuista valokuvista sekä muutamista hänen tekemistään vaatteista ja asusteista.

Kuvia on kaikkiaan 110, osa niistä on seinällä ja osa pöydillä kansioissa. Nähtävillä on esimerkiksi beauty shot -kuvia, horroria, cosplay-kuvia, fantasiahahmoja ja kalevala-aiheita. Kuvia on kaikkiaan 32 kuvaajalta, joiden joukossa on myös yksi joutsalainen, Tikanderin oma äiti. Lisäksi esillä on muutama mallin selfie.

Vaikka kuvat ovat pääasiassa muiden ottamia, 33-vuotias Tikander on kuitenkin itse ideoinut niistä suurimman osan. Lisäksi hänen kädenjälkensä näkyy kuvien asusteissa ja meikeissä.

Tikander on harrastanut cosplay- ja fantasia-asujen ompelemista jo noin kymmenen vuoden ajan. Asujen tekoon kuluu hänen mukaansa aina rahaa, vaikka kuinka yrittäisi tuunata vanhasta uutta.

– Joihinkin cosplay-mekkoihin on lähtenyt jopa verhot ikkunoilta, jos väri ja materiaali vain ovat olleet sopivat. Rahaa noiden asujen tekoon saisi palamaan vaikka kuinka hirveästi, mutta itse koitan keksiä ratkaisuja luovemman ajattelun kautta, sanoo joitain vuosia sitten puvustajana erään jyväskyläläisteatterin näytelmässä toiminut ja muutenkin puvustamisesta kiinnostunut Tikander.

Mielenmaisemaa ja fantasiaa -näyttelyn kuvien kautta Suvi Tikander kertoo käsittelevänsä muistoja ja erilaisia tunnetiloja elämänsä varrelta. Näyttelyä hän kuvaa ylistykseksi valokuvaajille, joiden kautta on saanut toteuttaa itseään.

– Tätä kautta olen myös oppinut paljon itsestäni ja tullut rohkeammaksi ja eheämmäksi. Kuvien kautta olen saanut purkaa tunnetiloja, niin ilonhetkiä kuin vaikeitakin asioita. En aluksi tiennytkään kuinka terapeuttista se voisi olla, sanoo Tikander.

Näyttelyllään hän haluaa herättää katsojissa tuntemuksia. Hän kannustaa jokaista pysähtymään hetkeen ja muistelemaan jotain muistoa ja mietiskelemään rauhassa sen herättämiä tuntemuksia.

– Jokainen on kuitenkin käynyt elämässään läpi iloja ja suruja, katkeruutta ja vihaa, jotka ovat kuitenkin osa elämää. Surusta voi poikia myös paljon hyvääkin, sillä silloin ihminen käy läpi elämäänsä ja voi huomata aivan uusia ovia taikka polkuja elämälleen, jotka voi ammentaa jotain aivan muuta mitä oli itselleen ajatellutkaan. Sirpaleet voi kasata paikoilleen ja ihminen voi eheytyä jälleen, jos antaa itselleen mahdollisuuden, pohtii Tikander.

Mielenmaisemaa ja fantasiaa -näyttely on esillä Joutsan pääkirjastossa perjantaihin 26. lokakuuta saakka.

Tarja Kuikka