Taneli Rasmus hakee Heinolan tekniseksi johtajaksi

Joutsalainen Taneli Rasmus on yksi Heinolan teknisen johtajan virkaa tavoittelevista kymmenestä hakijasta. Hän työskentelee parhaillaan Sysmän teknisenä johtajana.

Heinolan nykyinen tekninen johtaja jää eläkkeelle marraskuun alussa. Hakuaika päättyi 1. lokakuuta.

Rasmus on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän on toiminut aikaisemmin Joutsan ja Hartolan teknisenä johtajana sekä Joutsassa palopäällikkönä. Lisäksi hän on työskennellyt vaativissa asiantuntija- tai johtotehtävissä Pelastusopistolla ja Aluehallintovirastossa.

Oman toimen ohella Rasmus on toiminut myös onnettomuustutkinnan valtakunnallisissa asiantuntijatehtävissä.

Jukka Huikko

