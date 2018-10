Kirkkoneuvosto on hyväksynyt Päijänteen Metsänhoitoyhdistys ry:n suunnitelman seurakunnan metsien taimikonhoitotöistä. Metsissä on paljon hoitotarpeita, joista osa on kiireellisiä, ja kustannusarvion mukaan taimikonhoitotyöt vuonna 2018 maksavat 15 710 euroa.

Janne Airaksinen