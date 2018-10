Pääkirjoitus 3.10.2018: JoSePalla on eväät vaikka kuinka pitkälle

Viime lauantaina Joutsan liikuntahallilla tehtiin paikallista urheiluhistoriaa, kun täpötäyden katsomon edessä pelattiin paikkakunnan historian ensimmäinen futsalin liigatason ottelu. JoSePan edustusjoukkue tarjosi paikallisille faneille urheiluviihdettä koko rahan edestä. Vastassa ollut Sievi Futsal taipui huippujännittävässä ottelussa pistein 4-3. Ensimmäisestä liigapelistä saadun voiton arvoa korostaa sekin, että Sievi ei ole mikään liigan heittopussijoukkue, vaan päinvastoin lajin eliittijoukkueisiin kuuluva kolminkertainen Suomen mestari.

Ainakin ensimmäisen ottelun perusteella joutsalaisilla näyttäisi olevan sekä henkisesti että taidollisesti valmiudet yltää vaikka kuinka pitkälle futsal-liigassa. Tätä tukee myös se kokemus, joka jo nyt on saatu joukkueen taustajoukoista. Liigassa pelaaminen asettaa paitsi pelaajille, myös seuraorganisaatiolle aivan uudenlaisia haasteita. Esimerkiksi näistä käynee se, että otteluista on välitettävä reaaliaikaista televisiokuvaa Futsal-liigan verkkopalveluun. Tämäkin hoitui joutsalaisvoimin virheettömästi.

Mainos: Rautakauppala Mainos: Käyntikortit Joutsan Seudusta Mainos: Tilaa Joutsan Seutu

Myös muuta taustatyötä JoSePassa on tehty valtavasti. Kunta ja paikalliset yritykset on saatu mukaan tukemaan liigakautta taloudellisesti. Onpa mukaan tullut ihan oma-aloitteisesti maakuntatasolla toimivia yrityksiäkin. Se, että isot yritykset haluavat olla mukana tukemassa paikallista urheilutoimintaa, on hyvä merkki.

Liigajoukkueen suurin merkitys on kasvatuksellinen. Liigajoukkueen pelaajat ovat erinomaisia esimerkkejä junnupelaajille siitä, että Joutsastakin voi nousta oman lajinsa huipulle. Ja vaikka ei huipulle haluaisikaan, antaa paikallinen menestys intoa kaikenlaiseen urheiluharrastamiseen.

Markku Parkkonen