Lisää tuhoalueita paljastunut

Sunnuntaina 23. syyskuuta illalla Suonteen Ollinsalmessa havaittu, ja kohti itää liikkuneen trombin jäljiltä on vahvistunut lisää tuhoalueilta. Myös trombin kulkureittiä on saatu tarkennettua.

Joutsan Seutu kertoi keskiviikkona, että tuhoja on muun muassa Ollinsalmessa, Korvaniemessä ja Kapeaniementien suunnalla sekä edelleen hieman idempänä Käyrässaaressa ja jopa Suonteen itäpuolella Hirvensalmen Hämeenmäessä.

Edellä mainittujen lisäksi tuhoalueita on paljastunut nyt Käyrässaaren itä- ja länsipuolelta. Trombi tai syöksyvirtaus on läpäissyt Käyrässaaren länsipuolella olevan Pellosniemen läpi, jossa on kaatunut muun muassa puuta sekä erään kesämökin pihakalusteet olivat lentäneet hyvän matkaa (pääkuvassa).

Samoin tuhoalueilta on vahvistettu Lehtisensaaresta, joka on Käyrässäären itäpuolella (joissakin kartoissa merkattu Kuivassaareksi). Lehtisensaaressa tuhot ovat kaatunutta metsää.

Joutsan Seutu ottaa vastaan havaintoja edelleen. Kiinnostavia alueita ovat Marjotaipaleen Kapeaniemen mutkat, Etelä-Suoteen saaristo sekä myös mahdolliset syntyalueet Ollinsalmesta Joutsan suuntaan.

Jukka Huikko

Pääkuva: Tuija Hauvala

JS Digi 26.9.2018: Supersolu-ukkonen sunnuntain sääilmiön takana – trombeja saattoi olla jopa kaksi

JS Digi 24.9.2018: Marjotaipaleessa tuhoja aiheuttanut sääilmiö tallentui kuviin ja videoille

Tutustu myös: Ilmatieteenlaitoksen verkkosivu rajuilmoista