Vanha pankki heräsi eloon

Useamman vuoden tyhjillään ollut entinen Nordean Joutsan konttori on herännyt uuteen eloon. Joutsalaisten Dataseed Oy:n ja FID Engineering Oy:n puoliksi omistama Joutsan Liikehuoneistot Oy osti syyskuun alkupuolella 223 neliömetrin liikehuoneiston joutsalaiselta yritykseltä. Jo nyt tiloissa on Dataseedin puhelin-, tietokone- ja tarvikemyymälän sekä FID Engineeringin yrittäjän Pekka Huikon (kuvassa 2. vas.) toimiston lisäksi joutsalaisen ohjelmistokehitysyrityksen Fikuro Oy:n työpiste.

Entiseen pankkisaliin avataan myös lähiaikoina naapurissa olevan Ravintola Jouto-Tuvan yrittäjän pyörittämä Kahvila Reitti. Pekka Huikolla ja Dataseedin yrittäjällä Pasi Olkkosella (kuvassa vas.) on neuvotteluja meneillään myös muiden tiloista kiinnostuneiden kanssa. Yhtä toimistohuonetta on tarjottu Joutsan kunnalle vuokrattavaksi tulevan elinkeinokoordinaattorin työtilaksi.

Huikolla ja Olkkosella on tarkoituksena saada tiloihin mahdollisimman paljon käyttäjiä. Muun muassa yksi yhdistys on vuokrannut käyttöönsä arkistotilaa sekä osa-aikaisesti työpisteen ja neuvotteluhuoneen. Muutenkin esimerkiksi neuvotteluhuone on kaikkien halukkaiden vuokrattavissa.

Dataseed siirsi myymälänsä uusiin tiloihin Jousitien varrelta. Avarampien tilojen lisäksi uudessa huoneistossa houkutti esteettömyys, suuri osa yrityksen myymälässä käyvistä asiakkaista kun on iäkkäämpää väkeä.

Muun muassa teknistä laskentaa ja myynnin kehitystä yrityksessään tekevä Pekka Huikko puolestaan kertoo jo pitkään etsineensä sopivaa toimistoa.

– Työskentelin aiemmin kotitoimistossa, mutta nyt voin rauhoittaa kodin työltä. Tällaisessa yhteistoimistossa on etuna sekin, että näkee muita samanhenkisiä yrittäjiä. Lisäksi tiloihin on helppo järjestää yhteistyökumppaneiden tapaamisia, perustelee Huikko.

Markku Parkkonen