Uusi kirvesmiehen toimi laitettiin hakuun

Joutsan kunnan vakituisessa työsuhteessa oleva kirvesmies on irtisanoutunut. Kunnan kiinteistöissä on jatkuvasti korjaustarpeita ja kiinteistöt vaativat säännöllistä kunnossapitoa, joten paikka tulee täytettäväksi.

Tekninen lautakunta myönsi äänestyksen jälkeen tekniselle osastolle täyttöluvan toistaiseksi voimassa olevaan kirvesmiehen toimeen. Iiris Ilmonen (kok.) teki vastaesityksen, ettei rekrytointia tehtäisi. Ilmosta kannatti Jouni Hautakangas (kok.). Vastaesitys jäi tappiolle äänin 5–2. Ilmonen kertoi jättävänsä päätöksestä eriävän mielipiteen.

Tekninen isännöitsijä Petri Laitinen oli listannut poliitikoille perustelunsa uuden kirvesmiehen palkkaamiseksi. Niiden mukaan kunnalla on hyvä kalusto peruskirvesmiesten työkalujen lisäksi remonttikohteissa käytettyjä omia alipaineistajia, betonijyrsimiä ja rakennekuivaimia.

Osastolle tulee eteen nopeasti tehtäviä pieniä kohteita muun muassa vesivuodoista aiheutuvista vahinkokorjauksista. Kun Palvelukeskus Jousessa asukashuoneita tyhjenee, huoneisiin tehdään tarvittavat maalaustyöt kirvesmiehen toimesta. Jouseen on heti tulossa uusi asukas, kun huone tyhjenee.

Kirvesmiehen työhön sisältyy myös tekninen päivystys. KOY Joutsan Vuokra-asunnot työllistää yhden kirvesmiehen lähes sataprosenttisesti. Lisäksi eteen tulee Laitisen perustelujen mukaan työkohteita, joissa yksin työskentely ei ole järkevää tai mahdollista.

Tavoite teknisellä osastolla on, että aina on vähintään yksi kirvesmies paikalla. Tässä huomioidaan lomat ja mahdolliset sairaslomat. Kunnalla on kaksi kirvesmiestä kirjavahvuudessaan.

Janne Airaksinen